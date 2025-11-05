Vợ chồng Đoàn Di Băng khoe siêu xe, biệt thự 400 tỷ trước bê bối

Thường xuyên khoe cuộc sống giàu có, thành đạt trên mạng xã hội, vợ chồng Đoàn Di Băng lấy được lòng tin của nhiều khách hàng, từ đó kinh doanh nhiều mặt hàng mỹ phẩm.

Nguyễn Quốc Vũ, chồng Đoàn Di Băng, vừa bị công an Đồng Nai bắt giữ.

Sau 5 tháng khởi tố vụ án, ngày 5/11, Công an Đồng Nai đã chính thức bắt giữ Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng - cùng hai người khác bị bắt về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group do Nguyễn Quốc Vũ làm tổng giám đốc hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC). Căn cứ kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, chỉ số chống nắng SPF của sản phẩm này chỉ là 25,82, đạt 51,64% so với chỉ số SPF 50 ghi trên bao bì.

Trước khi bị bắt, Nguyễn Quốc Vũ cùng vợ là những cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội khi chia sẻ cuộc sống xa hoa tại TP.HCM, nhiều lần gây choáng với những màn khoe của phô trương.

Năm 2012, cặp đôi kết hôn và nhanh chóng thu hút sự chú ý với đám cưới xa xỉ, tiêu tốn khoảng 3 tỷ đồng . Đoàn Di Băng từng khoe được gia đình chồng tặng bộ quà cưới 2 tỷ đồng và căn nhà trị giá 1 triệu USD . Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ cũng bắt đầu tập trung cùng chồng kinh doanh các sản phẩm do VB Group đưa ra thị trường.

Vợ chồng Đoàn Di Băng cho biết sở hữu nhiều bất động sản giá trị, trong đó ồn ào nhất là căn biệt thự trị giá 400 tỷ đồng , riêng chi phí thiết kế đã là 7,5 tỷ đồng , do nhà thiết kế Thái Công đảm nhiệm. Bất động sản này bị nhiều người đặt nghi vấn khi đến giữa năm 2025, sau 4 năm thi công, vẫn chưa lộ diện. Trong bài đăng cập nhật vào tháng 3 trên fanpage Thái Công Interior Design, đội ngũ của nhà thiết kế chỉ đăng tải hình ảnh thiết kế 3D về công trình.

Vợ chồng Đoàn Di Băng xây dựng hình ảnh giàu có trên mạng xã hội.

Trong thời gian chờ biệt thự 400 tỷ hoàn thiện, cặp đôi sinh sống tại căn biệt thự trị giá 22 tỷ đồng , rộng gần 300 m2 tại TP.HCM. Năm 2021, Đoàn Di Băng từng gây ngạc nhiên khi tiết lộ đã chi khoảng 140 tỷ đồng cho việc thiết kế nội thất tổ ẩm này. Hai vợ chồng còn sở hữu căn nhà 6 tầng ở quận Bình Thạnh (cũ) hay xây hẳn biệt thự giữa rừng thông ở Đà Lạt để nghỉ dưỡng.

Ngoài bất động sản, vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ còn gây choáng khi khoe sở hữu bộ sưu tập xe sang, bao gồm chiếc Volvo XC90 giá khoảng 4,5 tỷ đồng hay Mercedes-AMG G63 giá hơn 13 tỷ đồng được độ lại theo sở thích cá nhân, cùng chiếc Bentley Bentayga màu đen trị giá khoảng 19 tỷ đồng .

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Nguyễn Quốc Vũ cũng từng tặng vợ một chiếc xế hộp trị giá 2 tỷ đồng và được vợ "đáp lễ" bằng chiếc siêu xe 7 tỷ đồng sau khi cô sinh con thứ 3.

Trên mạng xã hội, trang cá nhân của hai vợ chồng tràn ngập hình ảnh quần áo, túi hiệu hay phụ kiện đắt đỏ đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Nữ ca sĩ còn cho biết có thú sưu tầm các món nữ trang bằng vàng, kim cương.

Bên cạnh đó, cặp đôi cũng tỏ ra chịu chi trong việc chăm sóc con cái. Ba người con của hai vợ chồng đều có bảo mẫu chăm sóc với mức lương cao nhất lên đến 120.000 triệu đồng/tháng. Cũng theo Đoàn Di Băng, vợ chồng cô chi khoảng 100 triệu đồng/tháng cho việc nuôi dạy con.

Nhờ hình ảnh giàu có tạo dựng, vợ chồng Đoàn Di Băng dễ dàng có được lòng tin của nhiều khách hàng là người theo dõi. Nữ ca sĩ luôn tự quay các video quảng cáo sản phẩm, khẳng định bản thân đã tự trải nghiệm và đảm bảo chất lượng.

Dù vậy, không ít lần Đoàn Di Băng hứng chỉ trích vì quảng cáo lố, nói quá công dụng sản phẩm. Ví dụ khi nói về dung dịch vệ sinh phụ nữ, cô nói không chỉ dành cho vùng kín mà còn có thể trị ngứa, nấm da đầu hay thậm chí dùng để rửa mặt, hỗ trợ giảm mụn viêm...