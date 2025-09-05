Vợ chồng Hàn Hằng có con đầu lòng

Sau đồn đoán về việc đã sinh con đầu lòng, vợ chồng Hàn Hằng và Huyme bất ngờ tung bộ ảnh bầu.

Tối 5/9, vợ chồng Hàn Hằng - Huyme bất ngờ đăng tải loạt hình bầu lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Bộ ảnh nhận được hơn 52.000 lượt thích chỉ sau 1 giờ đăng tải.

“The best chapter begins” (tạm dịch: Chương đẹp nhất bắt đầu), Hàn Hằng chia sẻ kèm biểu tượng em bé, bình sữa.

Dưới phần bình luận, em gái Trang Lou, của Huyme trêu đùa: “Chú giấu kỹ quá anh chẳng biết gì”. Bạn thân Phở Đặc Biệt cũng khen: “Cưng cưng đấy”. Nhiều người theo dõi cũng bày tỏ sự bất ngờ và để lại lời chúc mừng hai vợ chồng.

Bộ ảnh bầu của hot girl Hàn Hằng.

Trước đó, một số trang mạng xã hội chia sẻ bức ảnh Hàn Hằng ôm một em bé sơ sinh, trong khi Huyme kề cạnh ở bệnh viện. Khoảnh khắc được cho là do họa sĩ Phạm An Hải, bố Huyme, chia sẻ lên trang cá nhân, khoe có cháu nội, sau đó đã xóa đi.

Vào tháng 3, Hàn Hằng - Huyme làm đám hỏi tại tư gia cô dâu ở Thanh Hóa. Cặp đôi quyết định về chung một nhà sau 5 năm hẹn hò.

Huyme (tên thật: Phạm Công Thành, sinh năm 1993) là một trong những vlogger đời đầu được yêu mến. Bố anh là họa sĩ Phạm An Hải - một trong những họa sĩ đương đại hàng đầu Việt Nam, nổi tiếng với dòng tranh trừu tượng.

Hàn Hằng (sinh năm 1999) là hot girl sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, gợi cảm. Cô là con gái của NSND Hàn Hải - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa.

Khoảnh khắc vợ chồng Huyme - Hàn Hằng đón con mới chào đời được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.