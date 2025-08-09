Vợ chồng Ngô Thanh Vân, Huy Trần chào đón con gái đầu lòng

Thiên thần nhỏ của cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần chào đời tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH).

Vào chiều ngày 9/8, Ngô Thanh Vân cho biết đã hạ sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH). Hiện sức khỏe mẹ và bé đều ổn định. Nữ diễn viên đặt tên thân mật cho con là bé Gạo.

Trên trang cá nhân, “đả nữ” màn ảnh Việt không giấu nổi niềm xúc động khi lần đầu đón nhận thiên chức làm mẹ.

Ngô Thanh Vân bày tỏ hạnh phúc: “Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ vì đã ban tặng món quà tuyệt vời nhất: Con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã vang lên thêm một nhịp tim mang tên Gạo”.

“Đả nữ” màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân vỡ òa hạnh phúc cùng chồng và con.

Ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân không ngại chia sẻ khó khăn trên hành trình tìm kiếm thiên thần nhỏ. Cô tiết lộ hai vợ chồng lựa chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ. Trong suốt thời gian mang thai, nữ diễn viên cùng chồng - doanh nhân Huy Trần - luôn tràn ngập hạnh phúc. Từ những lần khám thai định kỳ đến khoảnh khắc vượt cạn tại Bệnh viện AIH, Ngô Thanh Vân đều có ông xã đồng hành, tận hưởng từng phút giây chờ đón bé Gạo chào đời.

Bên cạnh theo dõi thai sản, Ngô Thanh Vân còn chọn dịch vụ chăm sóc ở cữ toàn diện tại AIH để có thêm thời gian nghỉ ngơi, trong khi bé Gạo được chăm sóc chuyên nghiệp, theo dõi sát sao bởi đội ngũ điều dưỡng và bác sĩ chuyên môn cao từ những ngày đầu đời.

Khoa Phụ Sản là một trong những chuyên khoa mũi nhọn tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), cung cấp đa dạng dịch vụ chăm sóc y tế sản phụ khoa, nổi tiếng với chương trình theo dõi thai sản và chương trình sinh trọn gói dành cho sản phụ. Đặc biệt, AIH là bệnh viện tiên phong tại Việt Nam đưa vào hoạt động phòng sinh LDRP theo tiêu chuẩn Mỹ.

Phòng lưu viện tại AIH đảm bảo riêng tư, thoải mái cho mẹ, bé và gia đình.

Tại đây, sản phụ và gia đình có trải nghiệm vượt cạn tiện nghi và thoải mái tại phòng sinh duy nhất cho cả 4 giai đoạn: Chuyển dạ - sinh thường - hồi phục - theo dõi sau sinh. Đây cũng là yếu tố nhiều sao Việt và mẹ bầu yêu thích, khi luôn có sự đồng hành của chồng trong suốt quá trình chuyển dạ, sinh con.

Nội thất phòng lưu viện tiện nghi, sang trọng và cao cấp.

Dịch vụ sinh con trọn gói với trải nghiệm “đi sinh như đi nghỉ dưỡng” tại Bệnh viện AIH cũng được nhiều sao Vbiz lựa chọn như: Diễn viên Sam, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, gia đình ca sĩ Hồ Quang Hiếu, gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm...