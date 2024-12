Vợ chồng Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng VIB lừa đảo 61 tỷ đồng

Với vai trò là Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng VIB Quảng Ngãi, Nguyễn Tuấn Cường nói với người thân, bạn bè đang cần tiền đáo hạn ngân hàng và mua đất bán kiếm lời.

Ngày 30/11, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp và Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Tuấn Cường (38 tuổi), Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế (VIB) Quảng Ngãi, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Khuê (vợ Cường, 37 tuổi). Cả hai trú tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp và Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Cường. Ảnh: TTXVN phát.

Trước, đó, với vai trò là Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng VIB Quảng Ngãi, Nguyễn Tuấn Cường nói với người thân, bạn bè đang cần tiền đáo hạn ngân hàng và mua đất bán kiếm lời.

Cường cũng nhờ nhiều người vay tiền của người khác. Khi đáo hạn ngân hàng, vợ chồng Cường sẽ trả cả gốc và lãi.

Tin tưởng Cường nhiều người đã chuyển tiền cho Cường vay. Với thủ đoạn trên vợ chồng Cường đã lừa 13 người chiếm đoạt 61 tỷ đồng .

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị những người bị Cường lừa và có liên quan đến vụ việc liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp giải quyết.