Vợ chồng TP.HCM ước có nhà đất sau khi chốt căn chung cư 68 m2

Sau khi sở hữu căn nhà đầu tiên, nhiều người trẻ và các gia đình lập tức đặt ra những mục tiêu mới: xây thêm nhà, sinh con, đầu tư hay hướng đến tự do tài chính.

Nhiều gia đình và người trẻ có những kế hoạch khác nhau khi sở hữu căn nhà đầu tiên.

Ngay từ khi kết hôn vào năm 2023, vợ chồng Yến Linh (sinh năm 1997) đã ấp ủ giấc mơ sở hữu một ngôi nhà để ổn định cuộc sống, thoát khỏi cảnh thuê trọ.

Đến tháng 5 vừa qua, họ tìm được một căn chung cư tại phường Thuận An, TP.HCM, diện tích 68 m2, phù hợp với nhu cầu của một gia đình trẻ. Giá trị căn hộ khoảng 2 tỷ đồng .

Khi đó, vợ chồng Linh đã dành dụm được khoảng 500 triệu đồng, cộng thêm 500 triệu đồng vay mượn từ bố mẹ và 1 tỷ đồng vay ngân hàng. Nhờ vậy, họ chính thức có được tổ ấm của riêng mình.

"Trong quá trình mua nhà, nhiều lúc chúng tôi cũng nản vì thủ tục rườm rà và áp lực trả nợ. Nhưng khi nhận được chìa khóa căn hộ, chúng tôi thật sự hạnh phúc và nhẹ nhõm. Cảm giác đi từ nhà thuê sang có nhà riêng khác hẳn, không còn lo bị tăng giá thuê, cũng thoải mái hơn khi được sắp xếp không gian theo ý mình", Linh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Dù vẫn còn nợ ngân hàng, vợ chồng Linh đã đặt ra mục tiêu tiếp theo: gom tiền xây dựng một căn nhà mặt đất. Đây sẽ là nơi họ chuyển về sinh sống khi con cái lớn hơn, cuộc sống gia đình bước vào giai đoạn ổn định.

Không chỉ vợ chồng Yến Linh, nhiều gia đình, người trẻ khác cũng coi việc mua căn nhà đầu tiên là bước đệm để tiếp tục hoạch định cho tương lai. Sau đó, mỗi người lại có những lựa chọn khác nhau: người tiếp tục đặt mục tiêu mua thêm nhà để tích lũy tài sản, người chọn đầu tư, hoặc tập trung nuôi dạy con cái.

Xây thêm nhà, sinh thêm con

Hiện tại, tổng thu nhập hàng tháng của vợ chồng Linh dao động 50-60 triệu đồng. Trong đó, 25-30% được dành để trả nợ mua chung cư, dự kiến trong vòng 5-7 năm sẽ thanh toán xong.

Quan trọng hơn cả, vợ chồng cô cảm thấy an tâm khi đã chuẩn bị được cho con gái đầu lòng, bé Mía (hơn 1 tuổi), không gian thoải mái phát triển. Song song, Linh cũng mong muốn có thêm một khoản đầu tư nhỏ nhằm chuẩn bị chi phí học hành cho con sau này.

"Chúng tôi đã có một mảnh đất ở Bình Phước nhưng chưa sử dụng đến vì công việc xa. Sau khi trả hết nợ mua chung cư, chúng tôi chỉ cần gom thêm tiền để xây nhà trên mảnh đất đó", Linh nói.

Để đạt được mục tiêu, hai vợ chồng duy trì nguyên tắc quản lý tài chính chặt chẽ: hạn chế chi tiêu không cần thiết, trích một khoản tiết kiệm cố định hàng tháng. Ngoài ra, họ cũng tìm hiểu thêm về các kênh đầu tư để gia tăng dòng tiền.

Vợ chồng Linh mua căn nhà đầu tiên sau 2 năm kết hôn.

"Hy vọng trong 5-10 năm tới, chúng tôi vừa trả xong nợ, vừa có thêm vốn để đổi nhà hoặc mua thêm đất", Linh bày tỏ.

Với mong muốn có tổ ấm riêng để nuôi dạy con cái, vợ chồng chị Tường Vân (36 tuổi, kinh doanh tự do, sống ở phường Tân Bình, TP.HCM) đã mua căn nhà đầu tiên vào cuối năm 2023, sau 3 năm kết hôn.

"Lúc đó, con gái tôi vừa tròn một tuổi. Hai vợ chồng đi làm suốt ngày, nên tôi muốn chọn nhà gần bên nội để ông bà tiện chăm sóc, mà gia đình cũng thêm gắn kết", chị Vân kể.

Căn nhà của họ có giá 3,8 tỷ đồng . Trước đó, vợ chồng tích lũy được một phần vốn, phần còn lại vay ngân hàng với lãi suất 9%/năm. Hiện mỗi tháng gia đình dành khoảng 22 triệu đồng để trả nợ.

Ngoài chi phí sinh hoạt, vợ chồng chị vẫn cố gắng dành khoảng 10 triệu đồng/tháng để mua vàng và đầu tư dài hạn. "Tôi dự định khoản này sẽ để dành nuôi hai con sau này. Từ lúc bắt đầu đến giờ, khoản đầu tư đó vẫn sinh lời tốt", chị nói.

Theo chị Vân, việc có căn nhà riêng giúp cuộc sống gia đình thoải mái hơn, con cái cũng có chỗ để vui chơi, không còn cảnh ở chung chật chội. Mục tiêu sắp tới của vợ chồng chị là vừa lo trả nợ đều đặn, vừa chuẩn bị tài chính để sinh thêm em bé.

"Nhiều khi nhìn con gái chơi một mình, tôi thấy thương. Vì vậy, vợ chồng tôi đã lên kế hoạch từ sớm để có thêm bé thứ hai. Dù chắc chắn chi phí sẽ đội lên, nhưng khi đã có tổ ấm và nền tảng kinh tế, chúng tôi tin có thể lo được", chị nói.

Tự do tài chính

Chưa lập gia đình, đang tập trung cho công việc và chương trình học tiến sĩ, Trần Phương Huy (sinh năm 1994, làm việc trong ngành y tế) vẫn quyết định vay tiền để mua một căn chung cư tại TP.HCM vào tháng 5 vừa qua, với giá 3,4 tỷ đồng .

Với Huy, căn nhà, cũng là tài sản giá trị lớn đầu tiên anh sở hữu, mang ý nghĩa đặc biệt.

Sau khoảng thời gian dài thuê trọ ở TP.HCM, vài năm học tập ở nước ngoài, anh nhận thấy căn nhà đầu tiên không chỉ là một tài sản vật chất mà còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, tự lập và ổn định. Anh coi đây là thành quả của quá trình lao động, tích lũy thậm chí là sự hy sinh và cố gắng bền bỉ trong nhiều năm.

Phương Huy tậu căn chung cư giá 3,4 tỷ dù chưa lập gia đình.

"Ban đầu tôi cũng khá ngại khi mua tài sản lớn, nhưng sau khi nhận nhà và dọn về ở, tôi cảm thấy đúng đắn vì nó mang lại giá trị tinh thần rất lớn. Việc sở hữu một mái nhà giúp tôi cảm thấy an toàn, có chỗ dựa và niềm tin để tiếp tục phấn đấu", anh nói, cho biết may mắn tìm hiểu gói hỗ trợ cho người trẻ vay mua nhà của ngân hàng nên có nhiều ưu đãi.

Có căn nhà làm bước đệm, chàng trai dự định tập trung trau dồi thêm chuyên môn và hoàn tất chương trình học tiến sĩ. Bên cạnh đó, anh dự định dành thêm thời gian cho công việc khởi nghiệp kinh doanh nhằm tăng thu nhập, sớm trả khoản vay mua nhà.

Phương Huy cũng đã lên kế hoạch tài chính cụ thể cho bản thân trong 5 năm tới. Ngoài chi phí cho sinh hoạt và chi phí học tập, anh sẽ dùng một phần nguồn thu nhập để đầu tư vào các kênh tài chính có thanh khoản cao như thị trường chứng khoán.

"Nếu tình hình thuận lợi, tôi sẽ mua thêm một số bất động sản nghỉ dưỡng sau này, tạo nguồn thu nhập thụ động và gia tăng tài sản lâu dài", anh nói.

Cũng như Phương Huy, tháng 2 vừa qua, Ngọc Nhân (28 tuổi, sống tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức) đã sở hữu căn nhà đầu tiên sau hơn 5 năm làm việc và tích lũy.

Anh chọn một căn nhà phố nhỏ, diện tích gần 55 m2, nằm trong khu vực yên tĩnh và thuận tiện di chuyển vào trung tâm. Ban đầu, Nhân có số vốn khoảng 1,2 tỷ đồng , cộng thêm 800 triệu đồng vay từ bố mẹ và khoản vay ngân hàng 2 tỷ đồng . Với khoản vay này, thời hạn 10 năm, anh đã tính toán kỹ càng các dòng tiền nên không cảm thấy quá áp lực.

Ngọc Nhân đặt mục tiêu tự do tài chính trước 50 tuổi.

"Thu nhập hàng tháng của tôi vào khoảng 60 triệu đồng. Hơn nữa, tôi vẫn đang sống độc thân nên không lo gánh nặng chi tiêu gia đình. Mỗi tháng trả nợ 20-25 triệu đồng vẫn trong khả năng xoay xở", Nhân chia sẻ.

Điều khiến anh khác biệt là cách quản lý tài chính rõ ràng. Anh phân bổ 40% thu nhập để trả nợ, 20% cho chi tiêu cá nhân và 40% còn lại cho phát triển bản thân cũng như đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và một số tài sản dài hạn.

Nhân đặt mục tiêu sẽ đạt được tự do tài chính trước tuổi 50, tức là có thể sống thoải mái mà không phụ thuộc vào thu nhập từ công việc. Để làm được điều đó, anh cần tích lũy ít nhất 9 tỷ đồng .

"Có nhà rồi, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Không chỉ có chỗ ở ổn định, mà còn có nền tảng để xây dựng các mục tiêu lớn hơn. Với tôi, căn nhà đầu tiên không chỉ là tài sản, mà còn là động lực để nỗ lực cho tương lai", anh bộc bạch.