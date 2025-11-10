Vợ chồng triệu phú tiền điện tử Nga bị sát hại, chôn xác ở Dubai

Thi thể không nguyên vẹn của triệu phú Roman Novak (Nga) cùng vợ được tìm thấy dưới sa mạc ở Dubai sau hơn một tháng mất tích.

Roman Novak và vợ. Ảnh: @@t0r/Instagram

Roman Novak, triệu phú tiền điện tử tự xưng, và vợ là Anna mới đây được tìm thấy đã bị sát hại và chôn xác dưới sa mạc ở Dubai, sau một thời gian mất tích tại Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tờ Perth Now đưa tin thi thể của cả hai bị cắt thành nhiều mảnh khi được phát hiện, cảnh sát mô tả vụ việc này là một vụ giết người kép có chủ đích và gây sốc.

Trước đó, Roman và Anna Novak đã biến mất sau khi được cho là đi gặp các nhà đầu tư ở Hatta, gần biên giới Oman. Lần cuối cùng họ được nhìn thấy là vào ngày 2/10.

Tài xế riêng của họ khai với cảnh sát rằng anh ta đã thả họ xuống một bãi đậu xe, nơi cặp đôi chuyển sang một chiếc xe khác để đi họp, rồi mất liên lạc hoàn toàn.

Trước khi mất liên lạc với cặp đôi này, Roman Novak được cho là đã gửi tin nhắn tuyệt vọng cho người quen, nói rằng ông "bị kẹt trên núi ở biên giới Oman" và đang rất cần 200.000 USD .

Chính quyền đã mở cuộc điều tra về cặp đôi triệu phú tiền điện tử người Nga sau khi có báo cáo rằng họ mất tích cách đây vài tuần.

Theo Times of India, Ủy ban Điều tra Nga đã chính thức khởi tố vụ án hình sự về vụ giết người sau khi cặp đôi "mất tích không rõ nguyên nhân". Các nhà điều tra đã nhanh chóng xác định 8 công dân Nga liên quan đến vụ án, trong đó 7 người đã bị bắt giữ tại Nga.

Nhóm này được chia thành hai vai trò: 3 người bị cáo buộc là chủ mưu vụ bắt cóc, 5 người là môi giới được thuê. Điều tra ban đầu cho thấy những người môi giới đã dàn dựng một cuộc họp kinh doanh.

Svetlana Petrenko, người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga, cho biết: "Chúng thuê xe và thuê địa điểm để giam giữ các nạn nhân. Sau khi giết người, thủ phạm vứt bỏ dao và đồ đạc cá nhân của nạn nhân, để chúng ở nhiều tiểu vương quốc khác nhau".

Việc truy tìm nghi phạm rất phức tạp, vì lực lượng thực thi pháp luật đã lần theo dấu vết di chuyển của họ thông qua hệ thống giám sát và tín hiệu điện thoại, xuất hiện trong thời gian ngắn ở Oman và sau đó là Nam Phi trước khi biến mất hoàn toàn vào ngày 4/10.

3 nghi phạm giết người chính được cho là bao gồm hai người đến từ St. Petersburg và một người đến từ Kazakhstan, tất cả đều được cho là đã nhanh chóng trở về Nga sau vụ án, tránh bị phát hiện thêm.

Trước khi bị sát hại, Roman Novak đang bị điều tra về cáo buộc đánh cắp khoảng 500 triệu USD từ các nhà đầu tư tiền điện tử. Các nạn nhân bao gồm cả doanh nhân đến từ Trung Quốc và các nước Trung Đông.