Vợ chồng Xuân Son khoe ôtô mới khi trở về Việt Nam

|
Ngày 2/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đánh dấu sự trở lại sau thời gian điều trị chấn thương tại Brazil. Anh cập nhật những hình ảnh tập luyện trên sân của Nam Định, dễ dàng vượt qua các bài tập cơ bản. Bác sĩ Dilson Conceicao Neto (áo xanh) và chuyên gia vật lý trị liệu Joao Botelho (người Brazil) cũng đồng hành với Xuân Son khi anh về Việt Nam.
Hai tuần sau khi về Việt Nam, Marcele Seippel, bà xã của Xuân Son, khoe nhận được món quà lớn là một chiếc xe ôtô. "Món quà tuyệt vời, cảm ơn Chúa đã luôn chăm sóc chúng tôi trong mọi việc". Bên dưới phần bình luận, Xuân Son ngọt ngào viết: "Em xứng đáng với tình yêu của anh".
Ngày 14/9, tiền đạo sinh năm 1997 chia sẻ lại những khoảnh khắc vui vẻ khi tụ họp với bạn bè ở Hà Nội. "Việc thích nghi dễ dàng hơn khi có những anh chàng này", bác sĩ Dilson Conceicao Neto, người trực tiếp giám sát quá trình phục hồi chấn thương của Xuân Son, đã đăng hình ảnh cùng anh về Việt Nam.
Trên trang cá nhân, Marcele Seippel cũng đăng nhiều hình ảnh cập nhật cuộc sống khi trở về Việt Nam. Gia đình Xuân Son và những người đồng hương vui vẻ tụ họp tại nhà riêng ở Ninh Bình.
|
Suốt hơn một tuần qua, cầu thủ khoác áo CLB Nam Định thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện chăm chỉ. Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt thậm chí từng thừa nhận trong Lễ xuất quân của đội bóng rằng chưa biết thời điểm chính xác Xuân Son có thể trở lại thi đấu.
|
Trước đó, Xuân Son dính chấn thương nặng, gãy xương mác trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. Sau khi mùa giải 2024/25 khép lại, anh trở về quê nhà Brazil để tập luyện phục hồi. Dù không thể tham gia thi đấu, tiền đạo sinh năm 1997 luôn thể hiện tinh thần lạc quan.
|
Trong thời gian trở về Bahia (Brazil), Xuân Son đã dành thời gian nghỉ ngơi cùng vợ con. Cả gia đình cũng tranh thủ gặp gỡ bạn bè, người thân và du lịch ở một số danh thắng địa phương. Vợ anh luôn đồng hành, bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho chồng. "Anh là tình yêu, là người bạn, người chồng, là tất cả lựa chọn của em. Anh là người duy nhất mà em muốn sẽ đồng hành trong suốt cuộc đời này", Seippel chia sẻ trong một bài đăng khi chồng đang điều trị chấn thương.
Dù chưa thể ra sân, Xuân Son xuất hiện trong các buổi tập luyện là tín hiệu đáng mừng. Ngoài mục tiêu trở lại thi đấu cho CLB Nam Định, nam tiền đạo cũng hướng tới vị trí trong đội tuyển quốc gia. Nhiều người hâm mộ cũng rất mong chờ sự trở lại của anh.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.