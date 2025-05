Vợ Đoàn Văn Hậu bị mạo danh trên Facebook

Doãn Hải My kêu gọi người theo dõi chung tay báo cáo tài khoản giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo, trục lợi từ hình ảnh của nàng WAG Việt.

Doãn Hải My cảnh báo về tình trạng mạo danh trên MXH. Ảnh: FB/Doan Hai My.

Ngày 7/5, Doãn Hải My, vợ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu, bất ngờ đăng tải bài viết cảnh báo về các tài khoản mạo danh cô trên mạng xã hội Facebook. Ở dưới phần bình luận, nàng WAG cũng nêu tên tài khoản giả danh để khán giả cùng report (báo cáo) với nền tảng.

“Gần đây có những nick (tài khoản) giả mạo My với mục đích trục lợi, lừa tiền, thậm chí còn có nick tick xanh. Mong mọi người cảnh giác ạ! My và gia đình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!”, Hải My viết trên trang cá nhân.

Nàng WAG này cũng chụp màn hình tài khoản giả, giúp người dùng mạng xã hội dễ dàng nhận diện, tránh mắc bẫy lừa đảo. Nhiều người theo dõi của vợ Đoàn Văn Hậu cho biết đã chung tay báo cáo trang cá nhân giả danh trên.

Theo hình ảnh do Hải My chia sẻ, tài khoản này được lập ra với mục đích lừa đảo, kêu gọi người dùng mạng xã hội “cày view” video trên nền tảng YouTube. Chủ tài khoản cũng hứa trả phí cho người xem clip.

Hiện nay, trang cá nhân bị vợ Văn Hậu dẫn tên ở phần bình luận đã biến mất. Kết quả này có thể đạt được khi cô và nhiều người dùng khác cùng báo cáo.

Doãn Hải My chụp ảnh màn hình, cảnh báo về tài khoản giả mạo mình. Ảnh: FB/Doan Hai My.

Doãn Hải My không phải trường hợp cá biệt. Quỳnh Anh, vợ cầu thủ Duy Mạnh, cũng từng phải lên tiếng 2 lần tố cáo trang Facebook giả mạo.

Ngày 25/3, Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải story kêu cứu trên trang cá nhân. Nội dung của dòng trạng thái này là thông báo về một fanpage giả mạo cô trên mạng xã hội.

“Cứu em với ạ. Đây không phải page của em. Page này giả mạo và phát ngôn ảnh hưởng đến em. Page rất nhiều tương tác làm mọi người tưởng là chính chủ. Cầu xin mọi người hãy report (báo cáo - PV) page và cho em được yên ạ. Cầu xin page ngưng hoạt động cho em sống cuộc đời bình yên có được không ạ?”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Giọng văn khẩn thiết cho thấy sự lo lắng, bất an của nàng WAG Việt khi có người làm giả fanpage, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tên tuổi, uy tín cá nhân. Hiện nay, fanpage giả mạo của vợ Duy Mạnh đạt đến 286.000 lượt thích.

Số lượng lượt tương tác ở mỗi bài đăng lên đến hàng nghìn, khiến người theo dõi dễ dàng hiểu lầm. Đáng chú ý, ở phần tiểu sử, admin của fanpage còn ghi chú: “Fanpage chính thức của Nguyễn Quỳnh Anh (Mẹ Ú & Cony)”.

Nhiều hình ảnh, clip của Quỳnh Anh và gia đình được đăng tải lên trang này, thu về lượt thích, bình luận ngang bằng hoặc hơn trang cá nhân thật.

Đây không phải lần đầu nàng WAG kêu cứu vì phát hiện ra fanpage giả này. Hồi đầu năm nay, bà xã Duy Mạnh cũng đăng đàn tố cáo trang trên. Tuy nhiên, fanpage sử dụng tên Quỳnh Anh vẫn hoạt động bình thường đến hiện nay, khiến chính chủ lo ngại.

Ở lần bị báo cáo đầu tiên, trang này đã hạn chế người dùng để lại bình luận. Đến lần thứ 2, admin fanpage giả vẫn mở chế độ bình luận bình thường, bất chấp lời tố cáo từ phía Quỳnh Anh.