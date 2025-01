Vợ 'giúp' chồng thực hiện 10 vụ trộm cắp xe máy

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ cặp vợ chồng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Duy Hải và phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên (Hà Nam).

Ngày 24/1, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam phát hiện 2 đối tượng gồm một nam một nữ, mỗi người đang điều khiển một môtô đều không đeo biển kiểm soát tại đoạn đường Tâm Linh hướng từ quốc lộ 1A, thuộc phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra.

Đối tượng nam giới khai tên Ngô Trọng Luận (SN 1993, trú tại thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội); đối tượng nữ giới khai tên Nguyễn Thị Duyên (SN 1994, trú tại xã Liêm Bạt, huyện Ứng Hòa). Cả hai khai nhận là vợ chồng.

Đối tượng Ngô Trọng Luận và Nguyễn Thị Duyên.

Quá trình kiểm tra, cặp đôi không xuất trình được giấy tờ cá nhân và giấy tờ xe. Tại cơ quan Công an, Luận và Duyên khai nhận do cần tiền tiêu xài, đã cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp 2 chiếc xe máy nói trên vào sáng ngày 24/1 tại phường Duy Hải và phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên (Hà Nam); khi đang đi tìm người để bán, thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Luận và Duyên đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa bàn khác nhau.

Hiện cơ quan Công an củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.