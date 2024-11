Vờ hỏi mua xe máy rồi chiếm đoạt

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thành (SN 1997, ở Thanh Hóa) về hành vi “Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, xác định khoảng 5h ngày 26/10/2024, Phạm Văn Thành đã có hành vi trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu SYM ELEGANTE của anh H.V.V (sinh năm 1984, ở huyện Mê Linh).

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, Thành đến cửa hàng buôn bán xe máy tại thôn đường 23 xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, rồi dùng thủ đoạn gian dối giả vờ mua xe máy để chiếm đoạt chiếc xe máy Yamaha Novo.

Đối tượng Thành.

Ngay sau đó, người dân và cơ quan công an đã phối hợp bắt giữ Thành. Tại đây, đối tượng khai nhận do cần tiền chi tiêu, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Để thực hiện hành vi, Thành thường đi lang thang trong đêm "tăm" xem nhà nào sơ hở, thì trộm cắp tài sản.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thành về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. ​​​Hiện, Công an huyện Mê Linh hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.