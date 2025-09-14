Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vờ mua rồi cướp cọc vé số của bà cụ 78 tuổi

  • Chủ nhật, 14/9/2025 21:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người đàn ông điều khiển xe máy vờ hỏi cụ bà mua vé số, khi cầm xấp vé số rồi người này tăng ga bỏ chạy.

Ngày 14/9, Viện KSND khu vực 1 - tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc đối với Lê Văn Thà (SN 1982, ngụ phường Trung An, Đồng Tháp) để củng cố tài liệu, xử lý hành vi cướp giật vé số.

Cuop ve so anh 1

Ông Lê Văn Thà tại hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, sáng 12/9, tại đường liên xã Lương Hoà Lạc (Đồng Tháp), bà Đỗ Hoàng Anh (SN 1947, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đi xe đạp bán vé số dạo. Lúc này, có đối tượng khoảng 45 tuổi chạy xe gắn máy từ phía sau tới hỏi mua vé số.

Đối tượng cầm xấp vé số bà Anh đưa và hỏi bà còn thêm vé số không. Bà Anh nói hết, thì đối tượng cầm vé số tăng ga bỏ chạy. Xấp vé số bị cướp khoảng 120 tờ, có trị giá khoảng 1,2 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Viện KSND khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định Thà là nghi phạm nên mời về làm việc, đối tượng sau đó thừa nhận hành vi cướp vé số trên.

Hòa Hội - Dương Nguyện/Tiền Phong

