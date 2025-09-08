Vợ quân nhân Nga diễu binh A80: 'Việt Nam là đất nước tuyệt vời'

Những lời cảm ơn và chia sẻ xúc động từ các quân nhân Nga cùng gia đình sau lễ diễu binh 2/9 để lại nhiều ấn tượng đẹp về tình cảm nồng hậu của người Việt.

Vợ một quân nhân Nga bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến người Việt Nam. Ảnh: @dan_te_tt/Instagram.

Sau lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9, đoàn quân nhân Nga đã có chuyến du lịch Hạ Long và trở về xứ Bạch Dương.

Vài ngày qua, hình ảnh các quân nhân Nga chia sẻ những món quà từ Việt Nam thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều lời cảm ơn, nhắn gửi từ họ cũng lan tỏa mạnh.

Hôm 7/9, Daria Kozhevnikova, chủ tài khoản @kutsenko.da, vợ của một quân nhân Nga tham gia diễu binh A80, đã có bài viết với những dòng cảm ơn chân thành.

"Người Việt Nam thân mến, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì tất cả sự tử tế mà chúng tôi đã nhận được. Chồng tôi thật vinh dự khi được tham gia diễu binh tại đất nước tươi đẹp của các bạn. Tôi xúc động khi thấy những video, lời chúc và tình cảm trên mạng xã hội.

Việt Nam là một đất nước với con người thân thiện, nền văn hóa phong phú và thiên nhiên tuyệt vời. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được đến thăm đất nước của các bạn".

Bên cạnh đó, Kozhevnikova cho biết cha cô hiện ở Việt Nam và bất ngờ khi ông khoe ảnh con gái và con rể, có người nhận ra họ.

Vợ chỉ huy khối Nga Anton Mikhailov chia sẻ những món quà nhận được từ Việt Nam. Ảnh: @ann_anns/Instagram.

Trước đó, chỉ huy khối quân nhân Nga Anton Mikhailov (32 tuổi) cũng mang nhiều món quà Việt Nam về tặng gia đình. Trên trang cá nhân, vợ anh đăng ảnh hạt cà phê, búp bê chiến sĩ Việt Nam, cao sao vàng, kẹo và cả xúc xích do người dân gửi tặng trong buổi diễu binh. Dù không biết tiếng Việt, cô vẫn viết lời cảm ơn vì tình cảm đặc biệt này.

Qua đó, vợ chỉ huy Anton Mikhailov cũng chia sẻ hơn 10 năm qua, chồng mình tham gia nhiều lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 ở Nga, khi thì mang cờ, khi thì dẫn đội danh dự.

"Nhưng cách buổi lễ ở Hà Nội diễn ra, cách mà Việt Nam chào đón chúng tôi, thật sự đặc biệt. Chưa quốc gia nào từng đón tiếp, đồng hành và tiễn biệt như vậy", cô bày tỏ.

Ngày 6/9, vợ của quân nhân Maks Galkin cũng chia sẻ bức ảnh "chiếc vali quà tặng" với nhiều đặc sản Việt Nam như bánh đậu xanh, mũ cối, gấu bông. Bài đăng cũng nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng Việt Nam.

Chiếc vali đầy ắp quà tặng của quân nhân Maks Galkin. Ảnh: @torivikto/Instagram.

Trong thời gian lưu lại Hà Nội, đoàn quân nhân Nga tham dự tiệc tối do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức và có chuyến tham quan vịnh Hạ Long ngày 4/9.

Hình ảnh các thành viên trong trang phục đời thường trên vịnh đã gây chú ý với nhiều du khách. Quân nhân Maks Galkin sau chuyến đi cũng bày tỏ ấn tượng về văn hóa, ẩm thực và sự cởi mở của người dân Việt Nam.

Ngày 5/9, đoàn Nga gồm 33 quân nhân khép lại chuyến đi, rời sân bay Nội Bài để trở về Moscow. Họ đều thuộc Trung đoàn chỉ huy số 154 Preobrazhensky - gắn liền với truyền thống và danh dự quân đội Nga.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam mời các đoàn quân đội nước ngoài tham gia diễu binh không chỉ là hoạt động giao lưu nghi lễ, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống.

Đây cũng là minh chứng cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, khẳng định Việt Nam luôn là bạn và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.