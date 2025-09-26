Vợ Quang Hải chê iPhone 17

Chu Thanh Huyền gây chú ý với nhận xét iPhone 17 Pro Max "bình thường, pin nhanh hết" khi đang sở hữu nhiều chiếc cùng lúc.

Chu Thanh Huyền chia sẻ trải nghiệm khi dùng qua iPhone 17.

Ngày 25/9, trên kênh TikTok có hơn 1,9 triệu lượt theo dõi, Chu Thanh Huyền - vợ tiền vệ Nguyễn Quang Hải - đăng tải clip chia sẻ trải nghiệm sử dụng iPhone 17 Pro Max.

Trong video, hot mom sinh năm 2000 khoe đang sở hữu 2 chiếc iPhone 17 Pro Max màu bạc dung lượng 1 TB và xanh dương 2 TB. Cô còn "gợi ý" chồng: "Ba yêu ơi, vợ còn thiếu màu cam". Quang Hải lập tức đáp lời, hứa hẹn sớm chiều vợ bằng phiên bản màu cam trong vài ngày tới.

Nghe chồng hứa, Thanh Huyền cười tươi: "Vậy khi nào có màu cam, Huyền sẽ chọn xem màu nào đẹp nhất".

Điều khiến khán giả bàn tán là lời đánh giá của Chu Thanh Huyền về chiếc điện thoại mới. Cô cho biết: "Trải nghiệm với bản 2TB thì Huyền thấy cũng bình thường thôi, quay không đẹp bằng máy Huyền đang dùng. Pin thì nhanh hết".

Video nhanh chóng cán mốc hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Người khen Quang Hải chiều vợ, người khác lại thắc mắc: "Cần gì tới ba chiếc iPhone 17?".

Trước sự tò mò của dân mạng, Chu Thanh Huyền đã để lại lời giải thích dưới phần bình luận rằng cô được hai người chị tặng hai chiếc khác nhau, còn chiếc iPhone chồng mua tặng thì chưa về.

"Huyền đợi nhất là cái chồng tặng nhưng về hơi chậm, chị em thông cảm nhé", nàng WAG bộc bạch.

Quỳnh Anh được Duy Mạnh tặng iPhone 17 Pro Max.

Trước đó, Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh - đăng video trên TikTok ghi lại khoảnh khắc đưa con trai ra sân bay đón chồng trở về sau chuyến thi đấu xa. Hình ảnh gia đình đoàn tụ nhanh chóng nhận về nhiều lượt yêu thích từ người hâm mộ.

Ngay trên xe, khi mở chiếc vali mà Duy Mạnh mang về, Quỳnh Anh lấy ra 2 hai chiếc iPhone 17 Pro Max, một màu xanh và một màu cam.

Chu Thanh Huyền (quê Sơn Tây, Hà Nội) hiện là một trong những nàng WAG được chú ý trong làng bóng đá Việt. Cô kết hôn với tiền vệ Quang Hải vào tháng 4/2024 và đón con đầu lòng Lido chỉ vài tháng sau đó. Kinh doanh online mỹ phẩm, nàng WAG cũng nhiều lần vướng ồn ào quảng cáo lố, bán hàng không rõ nguồn gốc.