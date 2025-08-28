Vợ Quang Hải đón tuổi 25

Nàng WAG nổi tiếng nhất nhì làng bóng đá Việt Nam có bữa tiệc sinh nhật đầm ấm bên ông xã Quang Hải, con trai Lido và nhiều người thân trong gia đình.

Chu Thanh Huyền hạnh phúc bên Quang Hải trong ngày sinh nhật.

Ngày 28/8, Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Quang Hải, chia sẻ loạt ảnh chụp trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 25. Nàng WAG xuất hiện trong chiếc váy dài sang trọng, hạnh phúc chụp ảnh check-in bên các thành viên trong gia đình.

"Em Huyền chân thành cảm ơn tình cảm của anh chị em bạn bè cùng gia đình đã gửi những lời chúc tốt đẹp yêu thương tới Huyền trong ngày sinh nhật", cô chú thích bài đăng.

Loạt ảnh của bà xã Quang Hải nhanh chóng nhận được hơn 9.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận, chúc mừng cô bước sang tuổi mới. Trong một bài đăng trước đó, Chu Thanh Huyền cũng khoe ảnh check-in cùng ông xã bên góc nhà ngập hoa tươi nhận được trong ngày sinh nhật.

Chu Thanh Huyền nhận được nhiều hoa, quà nhân sinh nhật tuổi 25.

Kể từ sau khi kết hôn với ngôi sao tuyển bóng đá Việt Nam, Chu Thanh Huyền trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Cô hiện chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm online, livestream và hợp tác quảng cáo sản phẩm với các nhãn hàng.

Nàng WAG sinh năm 2000 từng khoe doanh thu một buổi livestream bán hàng đạt khoảng 1,6 tỷ đồng với gần 5.000 đơn hàng. Cô cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, giàu có và thành đạt.

Tuy nhiên, Chu Thanh Huyền cũng là một trong những nàng WAG vướng nhiều ồn ào liên quan đến việc kinh doanh, phát ngôn trên mạng xã hội. Cô từng bị tố quảng cáo lố, sử dụng hình ảnh đại sứ thương hiệu độc quyền Ji Chang Wook của đơn vị khác để quảng cáo sản phẩm của mình hay đấu tố trên mạng xã hội với một người chị, đối tác thân thiết liên quan đến mâu thuẫn trong làm ăn.

Mới nhất vào ngày 26/8, cô bị tố "nhận vơ" một bức ảnh kho hàng ngập nước để đăng bài xả hàng. Cụ thể, Chu Thanh Huyền đính kèm bức ảnh, viết trên Facebook: "Ngập ướt hết kho hàng nhà em Huyền rồi. Em xả nhanh mấy mã bên dưới comment, các chị em chấm bài nhé".

Tuy nhiên, đây là hình ảnh một kho hàng bị ảnh hưởng do đợt bão Yagi hồi tháng 9/2024. Sau khi bị phát hiện, Chu Thanh Huyền chỉ xóa bức ảnh, không có phản hồi nào về chuyện đăng tải hình ảnh sai sự thật khiến nhiều người thất vọng.