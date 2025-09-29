Vợ Quế Ngọc Hải hoảng sợ khi nhà bay giếng trời vì bão số 10

Vợ các cầu thủ quê Nghệ An như Thùy Phương, Nhật Linh, Dung Trần đồng loạt chia sẻ về "đêm không ngủ" khi bão số 10 đổ bộ và gây thiệt hại lớn.

Khoảng 3h30 sáng 29/9, khi bão số 10 (Bualoi) quần thảo qua các tỉnh miền Trung, trong đó có khu vực TP Vinh cũ (tỉnh Nghệ An), Dương Thùy Phương - bà xã cầu thủ Quế Ngọc Hải - đăng dòng cảm xúc lo lắng khi lần đầu tiên chứng kiến cơn bão quá lớn.

"Chưa bao giờ thấy cơn bão đáng sợ thế này. Còn chưa vào mà đã giật bay hết rồi", cô viết. Dưới bài đăng, khi có người hỏi thăm, vợ cầu thủ Nghệ An cho biết căn nhà đã bị gió bão thổi bay phần giếng trời.

"Bay luôn giếng trời, nhà em không khác gì ở ngoài trời, chỉ chờ trời sáng", cô chia sẻ về tình trạng căn nhà 3 tầng của gia đình tại phường Hưng Vinh (Nghệ An).

Trước đó không lâu, vào cuối tháng 8, khi cơn bão số 5 đi qua địa phận tỉnh Nghệ An, cô cũng chia sẻ nỗi lo lắng và ôm con về nhà ngoại ở Hà Tĩnh để tránh trú khi chồng không bên cạnh. Cơn bão số 10, có chồng ở nhà, nàng WAG phần nào yên tâm hơn song vẫn lo lắng trước sức tàn phá quá mạnh.

Hơn 2h sáng, Võ Nhật Linh, vợ cầu thủ Phan Văn Đức, cũng cập nhật tình hình mưa bão tại TP Vinh (cũ). "Cảm giác giờ chỉ cần mở hé cửa ra thôi cũng đủ cuốn bay luôn theo gió. Gió giật kinh khủng thật sự", cô viết, cho biết thêm hai con tỉnh giấc, không dám ngủ vì sợ.

Dung Trần (Trần Thị Dung), bà xã cầu thủ Xuân Mạnh, cũng có một đêm không ngủ khi ôm con đợi bão qua. "Bão to quá kinh khủng! Nằm ôm con mà tim đập, chân rung", nàng WAG sinh năm 1997 bày tỏ.

Bà xã Xuân Mạnh cho biết hiện tại chồng không ở nhà, nên chỉ có cô cùng con chờ đợi, hy vọng bão sớm tan và không gây thiệt hại lớn.

Đến 6h sáng nay (29/9), sau 12 tiếng gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền, tâm bão Bualoi vẫn đang ở đang trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, lúc 5h, sau hơn 7 giờ quần thảo ở Nghệ An - Hà Tĩnh, bão chưa có dấu hiệu suy yếu. Người dân tại khu vực tâm bão trải qua một đêm trắng giữa tiếng gió rít liên hồi, mưa trút như trút nước.

Cây xanh gãy đổ la liệt, mái tôn bay tứ tung, nhiều nhà dân bị tốc mái, tường sập, cửa kính vỡ vụn. Hệ thống điện ở một số khu vực bị gián đoạn. So với bão số 5 vừa qua, bão Bualoi được đánh giá có cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, lâu hơn.