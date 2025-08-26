Vợ Quế Ngọc Hải một mình ôm con đi tránh bão

Chia sẻ trên trang cá nhân, Dương Thùy Phương nói rằng những lúc thế này mới càng thấy cần có một người đàn ông ở nhà.

Vợ chồng Quế Ngọc Hải có 3 con. Ảnh: Dương Thùy Phương/Facebook.

Hơn 2h sáng 26/8, trên trang cá nhân, Dương Thùy Phương - vợ cầu thủ Quế Ngọc Hải - đăng dòng trạng thái lo lắng khi thấy các hình ảnh về cảnh hoang tàn khi bão số 5 đi qua địa phận các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

"Nhà ai thấy cũng hoang tàn mà sợ. Mấy mẹ con không dám ở nhà, giờ không mạng để xem camera. Mong trời sáng", cô viết, hy vọng có người quen hoặc dân mạng có thể cập nhật tình hình tại Nguyễn Đình Chiểu (phường Vinh Hưng, Nghệ An).

Dương Thùy Phương chuẩn bị đồ đề tránh bão, nhưng sau đó quyết định đưa các con về nhà ông bà ngoại ở Hà Tĩnh để đảm bảo an toàn. Ảnh: Dương Thùy Phương/Facebook.

Dưới phần bình luận, khi mọi người hỏi thăm, Thùy Phương cho biết cô đã cùng các con về quê ngoại ở Hà Tĩnh để tránh bão từ ngày hôm trước. Thời gian này, chồng cô hiện tập trung ở đội bóng, không ở nhà. Cô cho biết vì các con còn nhỏ nên 4 mẹ con không dám ở lại căn nhà ở Vinh Hưng (TP Vinh cũ).

"Những lúc thế này đúng cần một người đàn ông ở nhà thật. Nhà em toàn con nhỏ, chồng không ở nhà nên cũng về ông bà, còn người còn của", cô chia sẻ.

Võ Nhật Linh, vợ cầu thủ Phan Văn Đức, và là chị em thân thiết với Thùy Phương cũng lo lắng hỏi thăm. Nhật Linh và các con cũng đang sống tại TP Vinh (cũ), trong khi Văn Đức thi đấu cho CLB Công an Hà Nội.

Dù được trấn an, bà xã Quế Ngọc Hải vẫn lo sợ vì xung quanh căn nhà 3 tầng của gia đình cô đều là nhà thấp hơn nên không có sự che chắn trước gió bão.

"Chị nghĩ giếng trời nhà chị chắc bay rồi, lúc đi vội vì sợ mưa to, cũng không thu gom gì cả, cứ bưng người đi thôi. Mong trời sáng còn về ngó nghiêng tí", Thùy Phương trả lời Nhật Linh.

Bà xã Văn Đức đi mua sắm trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Võ Nhật Linh/Facebook.

Trước khi bão đổ bộ, vào chiều tối 24/8, Nhật Linh cũng cập nhật hình ảnh đi mua sắm, tích trữ đồ để chuẩn bị ứng phó. "Tình hình chống bão đến đâu rồi cả nhà? Em cứ tưởng đang đi chợ Tết. Quan trọng là quạt, nước, đồ tích điện", cô chia sẻ.

Thời điểm này, Thùy Phương cũng chia sẻ hình ảnh đi tích trữ đồ ăn trước bão với nhiều bánh và hoa quả. Tuy nhiên, khi tình hình bão nghiêm trọng hơn, cô đã quyết định đưa các con về nhà ngoại.

Sáng sớm 26/8, bão Kajiki (bão số 5) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên địa phận Lào sau hơn 10 tiếng hoành hành một số vùng ở miền Trung. Không chỉ di chuyển rất chậm khi vào bờ, bão số 5 còn di chuyển lòng vòng, thời điểm đổ bộ, có những lúc, bão di chuyển chếch xuống phía nam, sau đó lại di chuyển ngược lên theo hướng tây bắc khiến Nghệ An - Hà Tĩnh hứng tâm bão trong hơn 12 giờ đồng hồ.

Nghệ An là nơi có gió giật mạnh nhất khi tại Trạm Đô Lương có gió giật cấp 15, trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, trạm Vinh có gió giật cấp 12. Dù không dữ dội như Hà Tĩnh, Nghệ An cũng hứng chịu lượng mưa trên 200 mm trong ngày hôm qua và tiếp tục mưa trên 200 mm đêm qua và sáng nay.