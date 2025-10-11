'Vợ quốc dân' Phương Ly, Huyền 2K4 đổi màu da, bác sĩ nói gì?

Khi chuẩn đẹp thay đổi, làn da nâu trở thành biểu tượng của sự cá tính và tự tin. Tuy nhiên, trào lưu này tiềm ẩn nhiều rủi ro với làn da.

Sau khi gây chú ý với nghi vấn tanning (nhuộm da nâu), Phương Ly liên tục xuất hiện với làn da nâu bóng khỏe. Ảnh: @may__lily.

Gần đây, ca sĩ Phương Ly gây chú ý khi xuất hiện với làn da nâu bóng khỏe, khác hẳn hình ảnh thường thấy. Trước đó, Khánh Huyền 2K4 - "dâu hào môn" nổi tiếng - cũng gây chú ý khi theo đuổi làn da nâu quyến rũ. Cô còn công khai quá trình tanning của mình trên mạng xã hội. Cả hai nhận được nhiều lời khen vì vẻ ngoài khỏe khoắn, sang chảnh.

Việc nhuộm da nâu (tanning) đang trở thành lựa chọn làm đẹp của nhiều người nổi tiếng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ da liễu, phơi da dưới tia UV hoặc dùng sản phẩm làm sạm da có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Tanning là gì?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa I Trần Hương Trà My, khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), cho biết thuật ngữ "tanning" có thể hiểu là rám da hay còn gọi thông thường là nhuộm da nâu. Dưới góc độ y khoa, tanning là quá trình kích thích làn da tăng cường sản xuất melanin, loại hắc sắc tố có trong các lớp biểu bì giúp quyết định màu sắc của da.

Bác sĩ My nói thêm nhuộm da nâu là quá trình khiến da trở nên tối màu hơn nhờ tác động của tia cực tím (UV) hoặc nhân tạo như mỹ phẩm và hóa chất chuyên dụng. Xu hướng làm đẹp này không mới mà đã xuất hiện từ gần một thế kỷ trước.

Vào những năm 1920, huyền thoại thời trang Coco Chanel từng vô tình bị cháy nắng khi đi nghỉ tại vùng Riviera (Pháp). Khi trở về, làn da rám nắng của bà lại trở thành nguồn cảm hứng, khiến công chúng đua nhau yêu thích vẻ đẹp khỏe mạnh, phóng khoáng. Cùng thời điểm đó, Josephine Baker - nữ ca sĩ da ngăm nổi tiếng ở Paris - cũng được xem là biểu tượng quyến rũ, góp phần khiến tông da nâu trở thành biểu tượng của sự sang trọng và thời thượng.

Nhận thấy trào lưu này, nhà thiết kế Jean Patou đã nhanh chóng cho ra đời loại mỹ phẩm chống nắng đầu tiên mang tên Huile de Chaldee vào năm 1927. Đến thập niên 1940, hàng loạt quảng cáo trên tạp chí dành cho phụ nữ bắt đầu khuyến khích tắm nắng, khiến các sản phẩm chống nắng và làm nâu da phát triển mạnh mẽ cho đến tận ngày nay.

Khánh Huyền 2k4 gây ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn, quyến rũ sau khi tiến hàng tanning (nhuộm da). Ảnh: Ảnh: @huyen.204.

Tuy nhiên, bác sĩ Trà My cảnh báo bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, việc nhuộm da nâu vẫn tiềm ẩn một số nguy cơ nhất định đối với sức khỏe làn da. Nhiều người thường nhầm lẫn giữa tanning và tắm nắng để da sạm, nhưng đây là hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau.

Đặt an toàn lên trên hết

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Hương Trà My, khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất, giải thích tắm nắng khiến da sạm thực chất là hậu quả của việc tiếp xúc với tia cực tím trong thời gian dài. Khi đó, lượng melanin tăng sinh quá mức và không còn giữ được vai trò như một "tấm khiên" bảo vệ. Tia cực tím sẽ thâm nhập sâu vào da, phá vỡ cấu trúc biểu bì, làm giãn các mạch máu và gây ra tình trạng cháy nắng hay bỏng nắng.

Các biểu hiện điển hình bao gồm da đỏ ửng, nóng rát, bong tróc, phồng rộp, ngứa rát hoặc xuất hiện mụn nước. Trong trường hợp nặng hơn, người bị cháy nắng có thể choáng váng, buồn nôn, nôn mửa, thậm chí ngất xỉu.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Hương Trà My, khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: BSCC.

Ngược lại, tanning đúng cách là quá trình làm tăng sinh tế bào hắc sắc tố một cách chủ động và có kiểm soát, nhờ vậy hạn chế được phần lớn các rủi ro nói trên. Hiện nay, để tránh tác dụng phụ của ánh nắng mặt trời, nhiều người trẻ thường lựa chọn nhuộm da nâu bằng mỹ phẩm thay vì phơi nắng trực tiếp.

Một trong những phương pháp phổ biến nhất là sử dụng kem hoặc dung dịch làm nâu da chứa DHA (dihydroxyacetone) - một loại đường đơn chiết xuất từ cây mía. Khi được thoa lên da, DHA sẽ phản ứng với các tế bào chết ở lớp biểu bì, giúp làn da tạm thời sạm màu và mô phỏng vẻ rám nắng tự nhiên. Tuy nhiên, hiệu ứng này chỉ tồn tại trong vài ngày và sẽ mờ dần khi lớp tế bào chết bong ra, khiến người dùng phải nhuộm lại sau khoảng một đến hai tuần.

Bác sĩ Mỹ cho biết đây là phương pháp làm nâu da lành tính và được ưa chuộng nhất hiện nay, song người dùng cần đặc biệt chú ý lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng để tránh kích ứng da hoặc tổn thương do sử dụng hàng kém chất lượng.

Bên cạnh đó, nếu sau quá trình tanning, da có dấu hiệu đỏ, rát hoặc sưng nóng, cần ngừng ngay việc tiếp tục nhuộm da và dưỡng ẩm, chống nắng đầy đủ. Trong trường hợp xuất hiện phồng rộp, đau rát nghiêm trọng hoặc nhiễm trùng, người thực hiện nên đến khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán và điều trị thích hợp, có thể cần dùng thuốc kháng viêm hoặc kháng sinh nếu có biến chứng.

"Làn da đẹp phải là làn da khỏe mạnh. Vì vậy, trước khi chạy theo xu hướng, mỗi người nên tìm hiểu kỹ về phương pháp, sản phẩm và phản ứng của cơ thể để đảm bảo an toàn cho làn da của mình", bác sĩ Trà My nhấn mạnh.