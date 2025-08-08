Vợ siêu mẫu của hành khách dọa hãm hiếp nữ tiếp viên bất ngờ lên tiếng

Trên chuyến bay, Salman Iftikhar say xỉn và đe dọa nữ tiếp viên hàng không dẫn đến án tù 15 tháng. Vợ siêu mẫu của doanh nhân Pakistan vừa lên tiếng bảo vệ chồng.

Siêu mẫu Abeer Rizvi lên tiếng bênh vực chồng. Ảnh: @abeeriftekhar/Instagram.

Vài ngày sau khi chồng là Salman Iftikhar - nhà sáng lập công ty tuyển dụng Staffing Match - bị kết án tù vì đe dọa cưỡng hiếp một nữ tiếp viên hàng không, siêu mẫu Abeer Rizvi bất ngờ lên tiếng.

Cô cho rằng vấn đề sức khỏe tâm thần là nguyên nhân khiến bạn đời có hành vi quá khích nhắm vào tiếp viên Virgin Atlantic Angie Walsh trong chuyến bay kéo dài 8 tiếng năm 2023, New York Post đưa tin.

“Sức khỏe tâm thần không phải trò đùa. Sau mỗi câu chuyện là nỗi đau mà bạn không thấy. Trước khi phán xét, hãy thử thấu hiểu. Hãy tử tế. Hãy là con người”, Rizvi viết trên Instagram.

Theo Daily Mail, Iftikhar đồng thời kết hôn với Rizvi và Erum Salman (chế độ đa thê được cho phép đối với nam giới theo đạo Hồi ở Pakistan). Rizvi sống ở Pakistan, kinh doanh salon và có hơn nửa triệu người theo dõi trên TikTok, Instagram.

Ngày 7/2/2023, Iftikhar cùng Salman và 3 con bay từ London (Anh) đến Lahore (Pakistan). Trong chuyến bay, ông uống nhiều champagne trước mặt các con, dùng tay bốc đá từ quầy phục vụ. Khi bị nhắc nhở trở về chỗ, Iftikhar nổi giận.

"Đừng nói tôi phải làm gì, đồ phân biệt chủng tộc. Tôi biết cô từ Cardiff", Iftikhar hét lên.

Ông còn tìm cách gây sự với tiếp viên nam Tommy Merchant, rồi tuyên bố biết chính xác phòng khách sạn nơi Walsh sẽ ở tại Avari Lahore Hotel, đe dọa "cưỡng hiếp", "thiêu sống" cô.

Salman Iftikhar uống rượu champaign trước mặt các con của mình rồi gây gổ với thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay năm 2023. Ảnh: NY Post.

Dù gây rối nghiêm trọng, Iftikhar vẫn được rời máy bay tại Pakistan mà không bị bắt. Gần một tháng sau, cảnh sát Anh bắt giữ Iftikhar tại căn nhà trị giá 1,2 triệu USD ở Iver. Sau vụ việc, công ty Staffing Match phá sản, để lại khoản nợ 22,8 triệu USD .

Iftikhar thừa nhận đe dọa giết và quấy rối chủng tộc với Walsh, nhưng phủ nhận cáo buộc quấy rối nam tiếp viên Merchant. Ngày 6/8, Tòa án Isleworth Crown tuyên phạt ông 15 tháng tù.

Trong phiên tòa, Walsh nói sự cố khiến cô bị sang chấn tâm lý và phải nghỉ làm 14 tháng.

"Tôi là một tiếp viên mạnh mẽ, can đảm và yêu công việc. Suốt 37 năm bay cho Virgin Atlantic, tôi từng làm việc trong ngày 11/9 và cả ở vùng chiến sự. Nhưng chuyện này đã đánh gục tôi", Walsh chia sẻ.

Virgin Atlantic khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Walsh và có "chính sách không khoan nhượng" với mọi hành vi gây rối hoặc lạm dụng trên máy bay.

Erum Salman, người vợ còn lại của Iftikhar, chưa lên tiếng về bản án tù của chồng.