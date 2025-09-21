Vô số nút thắt của ngành du lịch Thái Lan

Thái Lan đang lên kế hoạch chấn chỉnh ngành du lịch bằng cách kiểm soát cần sa, ngăn lao động ngoại trái phép và khuyến khích đăng ký khách sạn hợp pháp.

Du khách bước vào một cửa hàng bán cần sa trên đường Khao San, Bangkok, ngày 30/6. Ảnh: Pattarapong Chatpattarasill.

Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) vừa đưa ra hàng loạt kiến nghị với chính phủ mới, kêu gọi kiểm soát chặt chẽ tình trạng sử dụng cần sa, ngăn chặn lao động nước ngoài chiếm lĩnh thị trường dịch vụ và khuyến khích các khách sạn, cơ sở lưu trú đăng ký hợp pháp, theo Bangkok Post.

Ông Ratchaporn Poolsawadee, Phó chủ tịch TCT, nhấn mạnh: “Năm nay là thời điểm thích hợp để tái cấu trúc hệ sinh thái du lịch, khắc phục hình ảnh không an toàn của Thái Lan và đảm bảo nguồn thu từ du lịch được phân phối công bằng cho các doanh nghiệp địa phương”.

Theo ông Ratchaporn, việc sử dụng cần sa đang diễn ra tràn lan tại các thành phố lớn gây lo ngại cho một số nhóm khách, đặc biệt là gia đình. Ông cho biết chỉ riêng đảo Koh Samui có khoảng 600 cửa hàng cần sa.

TCT không phản đối việc dùng cần sa giải trí nhưng đề xuất bố trí các khu vực cụ thể để quản lý. Đây được coi là biện pháp cần thiết nhằm duy trì hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện với du khách quốc tế.

Căng thẳng địa chính trị khiến ngày càng nhiều người nước ngoài, đặc biệt là Nga và Israel, chuyển đến Thái Lan sinh sống. Điều này kéo theo tình trạng các công ty “được đề cử” đứng tên hợp pháp, nhưng thực tế do người nước ngoài điều hành, gây thiệt hại cho doanh nghiệp nội địa.

Du khách mua sắm đồ ăn đường phố tại Khu phố Tàu ở Bangkok, Thái Lan, trước thềm Tết Nguyên đán, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Tại Koh Samui, một số người Israel mở dịch vụ du lịch, cung cấp hướng dẫn viên và giảm giá mạnh để cạnh tranh với dịch vụ của người dân địa phương. Ở Pattaya, các ứng dụng gọi xe và giao đồ ăn do người Trung Quốc phát triển chỉ phục vụ riêng khách du lịch Trung Quốc, với đội xe sang trọng như Toyota Alphard, dù lái xe công cộng vốn là ngành nghề bị hạn chế đối với lao động ngoại quốc.

Ông Ratchaporn cho rằng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho du khách vì họ có thể chưa hiểu rõ luật pháp, nhưng chính phủ cần sớm hành động để ngăn chặn tình trạng này. Các doanh nghiệp kỳ vọng bà Sasithorn Kittidhrakul, Thứ trưởng Nội vụ sắp nhậm chức, sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này nhờ kinh nghiệm trước đây khi còn là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Krabi.

Một thách thức khác mà TCT đề cập là việc nhiều cơ sở lưu trú, từ nhỏ đến cao cấp, chưa đăng ký theo Đạo luật Khách sạn mới. Việc đăng ký này sẽ giúp chính phủ quản lý tốt hơn và đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ.

Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường khách quốc tế đang chững lại do đồng baht tăng giá, TCT khuyến khích chính phủ tập trung vào du lịch nội địa. Cơ quan này đã phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) triển khai chương trình du lịch bằng xe buýt nội địa với ngân sách 3 triệu baht, diễn ra từ ngày 1/9 đến 31/10.

Theo đó, TAT sẽ trợ cấp 10.000 baht mỗi chuyến xe bus/ngày, tối đa 30.000 baht cho mỗi chuyến. Điều kiện để nhận trợ cấp là xe buýt phải được cấp phép, chở hơn 30 du khách và có lịch trình lưu trú ít nhất một đêm tại các thành phố hạng hai.

Ông Ratchaporn kỳ vọng những chính sách này sẽ giúp ngành du lịch Thái Lan ổn định, đảm bảo công bằng cho người dân địa phương, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế.