Vợ Văn Hậu khoe vóc dáng đồng hồ cát

Sau khi kết hôn, Doãn Hải My chủ yếu diện trang phục kín đáo, hiếm hoi xuất hiện với thiết kế nóng bỏng đi biển. Dẫu vậy, cô vẫn được khen là “nàng WAG gợi cảm nhất làng bóng đá”.

Mới đây, Doãn Hải My, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu, hút 7.000 lượt thích khi chia sẻ loạt ảnh diện bodysuit trên bãi biển. Trong bộ đồ bơi khá kín đáo với 2 màu đen - trắng, nàng WAG sinh năm 2001 khéo léo khoe thân hình đồng hồ cát với vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp. Phần lưng áo khoét sâu giúp cô thêm phần gợi cảm.

Doãn Hải My được khen tinh tế trong cách lựa chọn trang phục. Đây cũng là điểm thay đổi dễ thấy của bà xã Văn Hậu sau khi kết hôn.

Thay vì những thiết kế bikini 2 mảnh táo bạo như trước đây, người đẹp 24 tuổi thường diện đồ kín đáo, nhưng vẫn khéo tôn lên vóc dáng chuẩn. Điều này giúp cô cân bằng giữa hình ảnh dịu dàng, thanh lịch sau khi làm mẹ, mà vẫn toát lên gu thẩm mỹ hiện đại.

Trang phục đi biển kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ gợi cảm của Doãn Hải My.

Trong một lần hiếm hoi gần đây, Hải My diện set đồ bơi 2 mảnh màu đỏ rực rỡ, với các chi tiết cut-out đáng chú ý, theo đuổi trào lưu dopamine dressing (diện trang phục màu sắc sặc sỡ để cảm thấy phấn chấn hơn). Làn da trắng sáng của nàng WAG nổi bật trong sắc đỏ.

Doãn Hải My từ lâu luôn được ngưỡng mộ nhờ học vấn “khủng” và nhan sắc nổi bật, từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Với ngoại hình ngày càng thăng hạng và phong cách thời trang tinh tế sau khi kết hôn, vợ Văn Hậu vẫn được đánh giá nàng WAG nổi bật nhất của làng bóng đá Việt.

Cuộc sống sau khi kết hôn của vợ chồng Văn Hậu nhận được nhiều sự chú ý. Hải My luôn đồng hành trong hành trình chồng nghỉ thi đấu để phục hồi chấn thương. Cặp đôi cùng con trai cũng chuẩn bị dọn về căn biệt thự bề thế sau hơn một năm về chung nhà.

Vợ Văn Hậu hiếm hoi diện đồ cắt xẻ táo bạo sau khi kết hôn.