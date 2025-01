Vợ Văn Hậu phun môi, bà xã Quang Hải sắm túi hiệu đón Tết

Ngày 23/1 (24 tháng Chạp Âm lịch), Doãn Hải My, vợ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu, cập nhật hình ảnh đi phun môi trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của nàng WAG này, đây là quyết định liều lĩnh và táo bạo của cô do môi có khả năng chưa lên màu như ý trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Nguyên văn chia sẻ của Doãn Hải My là: “Quá liều lĩnh và táo bạo khi quyết định phun môi vào ngày 24 Tết. Tôi thấy nói rằng sau 2 tháng màu mới lên đẹp và đúng. Nếu được đẹp như mong muốn thì lúc đó tôi mới dám nói với mọi người chỗ làm”. Đính kèm với dòng trạng thái này là hình ảnh vợ Văn Hậu khoe đôi môi ửng hồng sau phun. Bối cảnh của bức hình là nơi cô đặt niềm tin cho công cuộc làm đẹp đón Tết. Ảnh: @_doanhaimy.