Vợ xông vào nhà nhân tình, đánh chồng tới tấp ở Malaysia

Trong clip lan truyền, người vợ xông vào nhà nhân tình khi chồng cô có mặt tại đây. Cô yêu cầu anh trả lại khoản tiền đã vay để chu cấp cho bồ.

Hình ảnh người vợ đến tận nhà nhân tình của chồng để đánh ghen gây sốt ở Malasia.

Một người phụ nữ ở Malaysia khiến chồng của mình bất ngờ khi xông vào nhà nhân tình của anh ta để đánh ghen. Trong các clip được ghi lại, dù địa chỉ cụ thể không được chia sẻ, nhiều người dân địa phương cho biết đây là khu vực thuộc Batu, Kuala Lumpur, Mothership đưa tin.

Theo những lời cãi vã qua lại của các nhân vật chính trong clip lan truyền, người vợ có thể đã ném chất thải vào nhà nhân tình. Người chồng hét lớn yêu cầu cô "đừng ném", trong khi "tiểu tam" chạy ra cùng với một con dao trên tay.

Sau khi cả 3 người đi vào trong căn hộ, tình nhân vẫn cầm con dao trên tay và chăm chú lướt điện thoại. Tại đây, cuộc cãi vã trở nên căng thẳng hơn và cả hai bên đều quay video để làm bằng chứng.

Cô vợ chất vấn chuyện tiền bạc, yêu cầu người phụ nữ kia trả lại số tiền mà chồng cô đã vay để chu cấp cho nhân tình. Người chồng xen vào, bảo nhân tình đừng nói chuyện với vợ anh ta quá nhiều song lập tức bị người vợ đánh tới tấp.

Khi chồng đuổi vợ ra ngoài, người vợ đáp "chủ đã mời tôi vào nhà". Sau đó, cô cho anh ta xem thứ gì đó trên điện thoại của mình và nói: "Xem này, ai sẽ bị làm nhục".

Người đàn ông sau đó lớn tiếng để đuổi vợ mình ra ngoài, trong khi nhân tình nói với theo rằng vợ anh mới là người sẽ phải chịu nhục. Người chồng và nhân tình còn dọa sẽ báo cảnh sát về vụ việc, nhưng người vợ nói thẳng "Cứ báo đi, tôi không sợ".

Sau khi clip ghi lại vụ việc lan truyền và gây sốt trên mạng xã hội, tài khoản được cho là của người vợ cũng để lại bình luận giải thích nhiều hơn về tình huống xảy ra.

Trong bài đăng ngày 12/8 được cho là do người vợ viết, cô khẳng định rằng chồng đang chu cấp tài chính cho một người phụ nữ khác, thậm chí vay tiền vợ để đưa cho nhân tình. Cô tiết lộ chồng mình thua nợ cờ bạc và cô cũng là người đứng ra trả.

Người chồng còn bị tố đánh đập con cái, điều mà vợ anh ta cho là "không thể chấp nhận nổi". Cô từng gọi cảnh sát vì chồng bạo hành, kèm theo là đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông đang đánh đập vợ và con gái.

Hiện câu chuyện là đề tài bàn luận sôi nổi tại Malaysia, khiến dư luận phẫn nộ. Công chúng cho rằng cảnh sát nên vào cuộc điều tra, không thể chấp nhận một người đàn ông ngoại tình, còn cờ bạc và bạo hành vợ con.