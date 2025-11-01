Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Volkswagen Golf bản rẻ nhất 798 triệu đồng có gì

  • Thứ bảy, 1/11/2025 18:33 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Golf eTSI Life là phiên bản rẻ nhất của Volkswagen Golf tại Việt Nam. Mẫu xe này trang bị động cơ hybrid nhẹ.

Volkswagen Golf anh 1

Trong dải sản phẩm Volkswagen Golf tại Việt Nam, phiên bản eTSI Life có giá bán rẻ nhất, chỉ 798 triệu đồng.
Volkswagen Golf anh 2

Cụm đèn chiếu sáng chính IQ.Light Matrix LED trang bị cho Volkswagen Golf eTSI Life. Phiên bản này không có đèn sương mù ở cản trước.
Volkswagen Golf anh 3

Đuôi xe gọn gàng, cản hậu đơn giản.
Volkswagen Golf anh 4

Cận cảnh cụm đèn hậu của Golf eTSI Life.

Volkswagen Golf anh 5

Logo thương hiệu đặt tại trung tâm của cửa hậu. Đây cũng là vị trí mở khoang hành lý phía sau.
Volkswagen Golf anh 6

Mẫu hatchback của Volkswagen trang bị khoang hành lý khá rộng rãi.
Volkswagen Golf anh 7

Khoang lái của Volkswagen Golf eTSI Life trang bị vô lăng tròn 3 chấu, cụm màn hình đặt liền mạch trên táp-lô. Xe cũng trang bị HUD từ phiên bản tiêu chuẩn.
Volkswagen Golf anh 8

Cận cảnh cần số điện tử, phanh tay điện tử tại khu vực bệ trung tâm.
Volkswagen Golf anh 9

Các phím bấm điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng, sưởi kính trước/sau được đặt cạnh màn hình sau vô lăng.
Volkswagen Golf anh 10

Phiên bản tiêu chuẩn của Volkswagen Golf tại Việt Nam được trang bị bộ ghế bọc nỉ.
Volkswagen Golf anh 11

Bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen Golf eTSI Life là động cơ 1.5 eTSI hybrid nhẹ, cung cấp công suất tối đa 150 mã lực. Cả 3 phiên bản Golf eTSI tại Việt Nam sử dụng hộp số tự động DSG 7 cấp.
Volkswagen Golf anh 12

Ở giá bán 798 triệu đồng, Volkswagen Golf eTSI Life cạnh tranh với loạt xe gầm thấp cỡ C gồm Mazda3 Sport (659-719 triệu đồng), Hyundai Elantra (579-769 triệu đồng), Honda Civic (789-999 triệu đồng), Toyota Corolla Altis (725-870 triệu đồng).

Phúc Hậu

Volkswagen Golf Honda Toyota Life hatchback xe cỡ C Volkswagen

