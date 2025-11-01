Volkswagen Golf bản rẻ nhất 798 triệu đồng có gì

|
Trong dải sản phẩm Volkswagen Golf tại Việt Nam, phiên bản eTSI Life có giá bán rẻ nhất, chỉ 798 triệu đồng.
|
Cụm đèn chiếu sáng chính IQ.Light Matrix LED trang bị cho Volkswagen Golf eTSI Life. Phiên bản này không có đèn sương mù ở cản trước.
|
Đuôi xe gọn gàng, cản hậu đơn giản.
|
Cận cảnh cụm đèn hậu của Golf eTSI Life.
|
Logo thương hiệu đặt tại trung tâm của cửa hậu. Đây cũng là vị trí mở khoang hành lý phía sau.
|
Mẫu hatchback của Volkswagen trang bị khoang hành lý khá rộng rãi.
|
Khoang lái của Volkswagen Golf eTSI Life trang bị vô lăng tròn 3 chấu, cụm màn hình đặt liền mạch trên táp-lô. Xe cũng trang bị HUD từ phiên bản tiêu chuẩn.
|
Cận cảnh cần số điện tử, phanh tay điện tử tại khu vực bệ trung tâm.
|
Các phím bấm điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng, sưởi kính trước/sau được đặt cạnh màn hình sau vô lăng.
|
Phiên bản tiêu chuẩn của Volkswagen Golf tại Việt Nam được trang bị bộ ghế bọc nỉ.
|
Bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen Golf eTSI Life là động cơ 1.5 eTSI hybrid nhẹ, cung cấp công suất tối đa 150 mã lực. Cả 3 phiên bản Golf eTSI tại Việt Nam sử dụng hộp số tự động DSG 7 cấp.
|
Ở giá bán 798 triệu đồng, Volkswagen Golf eTSI Life cạnh tranh với loạt xe gầm thấp cỡ C gồm Mazda3 Sport (659-719 triệu đồng), Hyundai Elantra (579-769 triệu đồng), Honda Civic (789-999 triệu đồng), Toyota Corolla Altis (725-870 triệu đồng).
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.