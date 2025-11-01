Volkswagen Golf bản rẻ nhất 798 triệu đồng có gì

Cụm đèn chiếu sáng chính IQ.Light Matrix LED trang bị cho Volkswagen Golf eTSI Life. Phiên bản này không có đèn sương mù ở cản trước.

Logo thương hiệu đặt tại trung tâm của cửa hậu. Đây cũng là vị trí mở khoang hành lý phía sau.

Khoang lái của Volkswagen Golf eTSI Life trang bị vô lăng tròn 3 chấu, cụm màn hình đặt liền mạch trên táp-lô. Xe cũng trang bị HUD từ phiên bản tiêu chuẩn.

Bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen Golf eTSI Life là động cơ 1.5 eTSI hybrid nhẹ, cung cấp công suất tối đa 150 mã lực. Cả 3 phiên bản Golf eTSI tại Việt Nam sử dụng hộp số tự động DSG 7 cấp.

