Volkswagen Golf R dùng động cơ từ Audi?

Nhiều khả năng, cỗ máy 5 xy lanh từ TT RS hay RS Q3 của Audi sẽ sớm quay trở lại bên trong chiếc Volkswagen Golf R.

Động cơ tăng áp 5 xy-lanh của Volkswagen sắp bước vào giai đoạn “nghỉ hưu”, nhưng trước đó, cỗ máy 2.5 TFSI sẽ xuất hiện trên một phiên bản Golf hiệu năng cao, nhân dịp kỷ niệm 25 năm dòng R vào năm 2027, theo Autocar.

Thông tin này không hoàn toàn mới, bởi từ năm 2020 đã có tin đồn về việc đưa động cơ “EA855” lên Golf R, nhưng khi đó Audi (Ingolstadt) đã phản đối. Giờ đây tình hình đã thay đổi, khi một thương hiệu khác trong tập đoàn, Cupra Formentor VZ5, đã được trang bị động cơ này, với công suất gần 400 mã lực.

Theo Motor1, hình ảnh Golf R facelift cùng một chiếc RS3 bị bắt gặp đang bí mật chạy thử tại Nürburgring. Đây có thể là những mẫu thử nghiệm cho phiên bản nâng cấp của động cơ 5 xy-lanh. Trước đó, sếp Audi Sport, ông Sebastian Grams, từng gợi ý rằng khối máy này vẫn có thể được khai thác thêm sức mạnh mà chưa cần điện hóa.

Chiếc Golf R dùng động cơ RS3 sẽ chỉ nặng thêm khoảng 25 kg, dù phải trang bị hệ thống phanh lớn hơn và gia cố khung gầm.

Nếu ra mắt, đây sẽ là chiếc Golf mạnh nhất lịch sử, vượt ngưỡng 400 mã lực, chỉ đi kèm hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp (do bản số sàn đã bị khai tử từ lần nâng cấp gần nhất). VW cũng có thể “mượn” bộ vi sai cầu sau từ RS3, giúp Golf R trở thành mẫu xe nhanh nhất của Volkswagen tại Nürburgring. Hiện kỷ lục đang thuộc về Golf GTI Edition 50 với thời gian hơn 7,46 phút

Tất nhiên, giá bán sẽ không hề rẻ. Golf R333 với động cơ 2.0 EA888 hiện có giá tới 76.410 EUR tại Đức, trong khi bản Golf R tiêu chuẩn cũng từ 55.540 EUR. So với châu Âu, mức giá tại Mỹ ( 48.325 USD ) vẫn được coi là “mềm” hơn nhiều.

Ở Mỹ, RS3 chỉ bán bản sedan, trong khi nhiều khách hàng vẫn ưa chuộng hatchback, khiến Golf trở thành lựa chọn duy nhất. Trên phạm vi toàn cầu, biến thể Golf R 2.5 TFSI sẽ là phiên bản mạnh mẽ cuối cùng của kỷ nguyên động cơ đốt trong, trước khi Golf Mk9 ra mắt hoàn toàn dưới dạng xe điện.

Sau khi động cơ 5 xi-lanh này rời khỏi các mẫu Audi TT RS và RS Q3, việc Volkswagen đưa nó vào một vài mẫu hot hatch sẽ là “lời tạm biệt”. Khi châu Âu chuẩn bị bước vào thời kỳ cấm động cơ xăng, đây chính là cơ hội cuối cùng để vinh danh khối động cơ đặc biệt mà Volkswagen đã sử dụng từ cuối thập niên 1970.