Volkswagen ID. Cross Concept - bản thuần điện của T-Cross sắp ra mắt

Tại Triển lãm IAA Mobility 2025, tập đoàn Volkswagen đã trình làng mẫu xe ý tưởng hoàn toàn mới - chiếc Volkswagen ID. Cross Concept, tiếp nối chiến lược điện hóa các mẫu xe phổ thông thay vì tập trung vào các dòng xe cao cấp hơn.
Volkswagen ID. Cross Concept có thể được xem là biến thể thuần điện của mẫu SUV hạng B Volkswagen T-Cross. Thay vì một phong cách đậm chất tương lai, concept này là bản tiền sản xuất và sẽ có thiết kế tương đồng với bản thương mại.
Chiếc xe sở hữu thiết kế "thân thiện" hơn, tương đồng với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, đi kèm đèn viền ban ngày 3 chiều đi xuyên logo Volkswagen phát sáng.
Volkswagen ID. Cross Concept có kích thước tổng thể 4.161 x 1.839 x 1.588 mm, trục cơ sở dài 2.601 mm. Do đó, chiều dài tổng thể và cơ sở của xe hơn T-Cross khoảng 50 mm.
Volkswagen cũng ra mắt thiết kế mâm 21 inch Balboa độc quyền cho mẫu concept này với 2 phối màu tương phản, đi kèm bộ lốp Goodyear thông số 235/40 R21.
Thừa hưởng di sản của các mẫu xe biểu tượng như Golf hay VW Bus, cột C và đường viền cửa sổ thẳng tắp.được thiết kế thẳng tắp, đi kèm họa tiết trang trí phát sáng.
Phần đuôi xe ấn tượng hơn so với T-Cross bởi cụm đèn hậu LED cùng họa tiết 2 khối chữ nhật độc lập, nối dài theo bề ngang thân xe xuyên qua logo VW phát sáng.
Trái ngược với phân khúc hạng B, nội thất của Volkswagen ID. Cross Concept sở hữu ngôn ngữ thiết kế theo phong cách "lounge" sang trọng và rộng rãi. Dung tích khoang hành lý phía sau và dưới nắp capo lần lượt là 450 L và 25 L.
Nổi bật là bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 11 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 13 inch. Một điểm ấn tượng trên concept này là việc giữ lại các phím bấm cơ học, giúp người dùng dễ dàng sử dụng các tính năng cơ bản.
Các chi tiết nội thất được chế tác từ vật liệu thân thiện với môi trường như vải dệt, da nhân tạo... màu beige Vanilla Chai. Cửa sổ trời cỡ lớn giúp mang ánh sáng tự nhiên vào nội thất.
Vô lăng của xe được thiết kế thể thao với 2 đáy vát bằng. Tương tự bảng taplo, người dùng có thể thao tác trực tiếp trên các phím cơ, thay vì sử dụng công nghệ cảm ứng.
Họa tiết cây xanh trên màn hình trung tâm và cây thật đặt bên trong bảng điều khiển trung tâm làm nổi bật triết lý thiết kế gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường.
Volkswagen ID. Cross Concept được phát triển trên nền tảng MEB+, với những thay đổi về hệ thống pin điện, động cơ cũng như phần mềm quản lý vận hành so với MEB.
Xe sử dụng cấu hình dẫn động cầu trước với công suất tối đa 211 mã lực. Tốc độ tối đa của mẫu SUV hạng B thuần điện này giới hạn ở mức 175 km/h.
Với một chu kỳ sạc, xe có thể di chuyển tối đa 420 km theo tiêu chuẩn WLTP. Mẫu xe điện này có thể lắp đặt bộ khung vận chuyển 75 kg, bên cạnh khả năng kéo tải 1.200 kg.
Phiên bản thương mại của Volkswagen ID. Cross Concept có thể ra mắt vào giữa năm 2026 với mức giá dự đoán khoảng 28.000 Euro (33.000 USD). Xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ SUV hạng B thuần điện như Kia EV2, Toyota Urban Cruiser, Ford Puma Gen-E, Volvo EX30...
