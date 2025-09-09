Volkswagen ID. Cross Concept - bản thuần điện của T-Cross sắp ra mắt

Phiên bản thương mại của Volkswagen ID. Cross Concept có thể ra mắt vào giữa năm 2026 với mức giá dự đoán khoảng 28.000 Euro ( 33.000 USD ). Xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ SUV hạng B thuần điện như Kia EV2, Toyota Urban Cruiser, Ford Puma Gen-E, Volvo EX30...