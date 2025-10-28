Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Volkswagen tạm an toàn trước cuộc khủng hoảng chip

  Thứ ba, 28/10/2025 07:29 (GMT+7)
Tập đoàn Volkswagen hiện đã đảm bảo đủ nguồn cung chip trong ngắn hạn, giữa lúc lệnh cấm xuất khẩu từ Trung Quốc khiến ngành ôtô châu Âu lao đao tìm nguồn thay thế.

Theo chia sẻ của ông Oliver Blume, Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen (sở hữu các thương hiệu như Audi và Porsche), với tờ Bild am Sonntag, tập đoàn hiện "được cung cấp đầy đủ chip trong thời gian tới". Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng chip hiện nay "cho thấy thế giới của chúng ta mong manh đến mức nào".

Ông Oliver Blume sẽ tiếp tục giữ vai trò CEO của tập đoàn Volkswagen thêm 5 năm nữa, đến hết năm 2030. Ông cho biết tập đoàn hiện "được cung cấp đầy đủ chip trong thời gian tới".

Ông Oliver Blume chia sẻ thêm: "Không giống cuộc khủng hoảng bán dẫn trước đây, lần này vấn đề nằm ở những con chip đơn giản - loại được sử dụng trong đa số các ngành, đặc biệt là ôtô. Trong ngắn hạn, Volkswagen vẫn an toàn. Nhưng chúng ta cần một giải pháp chính trị nhanh chóng từ các bên".

Nguyên nhân của tình trạng căng thẳng mới là Trung Quốc đã cấm xuất khẩu các sản phẩm hoàn chỉnh của Nexperia, một nhà sản xuất chip có trụ sở tại Hà Lan nhưng thuộc sở hữu của Wingtech (Trung Quốc). Động thái này được cho là phản ứng trước việc chính phủ Hà Lan tước quyền kiểm soát Nexperia khỏi tay Wingtech - công ty mà Mỹ xem là rủi ro an ninh quốc gia.

Nguyên nhân của tình trạng khủng hoảng chip là Trung Quốc đã cấm xuất khẩu thành phẩm của Nexperia, một nhà sản xuất chip có trụ sở tại Hà Lan nhưng thuộc sở hữu của Wingtech (Trung Quốc).

Lệnh cấm này khiến các hãng xe châu Âu lo ngại tình trạng thiếu chip sẽ tái diễn, trong bối cảnh họ đã phải đối mặt với thuế quan của Mỹ và hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc.

Ngoài vai trò lãnh đạo Volkswagen, ông Blume hiện vẫn là CEO của Porsche, thương hiệu đang rơi vào "khủng hoảng nghiêm trọng" do doanh số sụt giảm mạnh tại Trung Quốc và thuế nhập khẩu cao tại Mỹ. Theo báo cáo mới nhất, Porsche ghi nhận khoản lỗ hoạt động gần 1 tỷ Euro (1,2 tỷ USD) trong quý III/2025 - con số tệ nhất trong lịch sử hãng xe thể thao này.

Ông Michael Leiters sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí CEO của Porsche kể từ ngày 1/1/2026. Trước đó, ông từng giữ các vị trí chủ chốt tại Ferrari và McLaren, và từng phụ trách dòng xe Cayenne phiên bản hybrid trước khi rời Porsche vào năm 2013.

Trước áp lực từ nhà đầu tư rằng việc lãnh đạo cả Volkswagen và Porsche cùng lúc là quá tải, Porsche thông báo ông Blume sẽ rời vị trí CEO vào đầu năm 2026, nhường lại cho ông Michael Leiters, cựu CEO của McLaren. Ông Blume nhận xét ông Leiters là "ứng viên nằm trong danh sách kế nhiệm tôi", đồng thời đánh giá cao kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực xe thể thao.

Dù Volkswagen tạm thời thoát nguy cơ thiếu chip, giới quan sát nhận định chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu vẫn rất dễ tổn thương trước các xung đột địa chính trị. Nếu không có giải pháp chính trị nhanh và ổn định, châu Âu có thể tiếp tục đối mặt với tình trạng gián đoạn sản xuất - lần này không phải do chip tiên tiến, mà do những linh kiện "rẻ tiền nhưng thiết yếu" cho mọi chiếc xe hơi.

Việt Hà

Theo Reuters

