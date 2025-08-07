Hãng xe Đức nhiều khả năng khai tử Volkswagen Touareg, chấm dứt vòng đời kéo dài 24 năm của mẫu SUV đầu bảng.

Theo Motor1, Volkswagen đã dừng bán mẫu SUV Touareg tại Mỹ từ năm 2017. Mẫu xe này sau đó được thay thế bằng Volkswagen Atlas, vốn sở hữu giá bán rẻ hơn nhưng vẫn là SUV đầu bảng của thương hiệu Đức ở thị trường xứ cờ hoa.

Dù bị dừng bán tại Mỹ, Volkswagen Touareg vẫn tiếp tục có mặt tại nhiều thị trường khác. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây cho thấy Volkswagen sẽ dừng sản xuất mẫu SUV này từ năm sau, kết thúc vòng đời 24 năm của Touareg.

Thông tin này được chia sẻ lần đầu bởi Autocar, cho biết Volkswagen không có kế hoạch sản xuất mẫu xe kế nhiệm trực tiếp Touareg. Hãng xe Đức thay vào đó sẽ tập trung xây dựng danh mục các mẫu xe có giá bán rẻ hơn.

Volkswagen Touareg bắt đầu được sản xuất từ năm 2002. Mẫu SUV này là thành quả hợp tác giữa Volkswagen, Porsche và Audi, tương tự trường hợp của Porsche Cayenne hay Audi Q7.

Với Touareg và Phaeton, Volkswagen từng kỳ vọng các mẫu xe này sẽ trở thành sản phẩm cao cấp, nâng cao giá trị thương hiệu. Phaeton đã không tồn tại quá lâu tại Mỹ, nhưng Touareg đã có thể trụ lại thị trường ôtô xứ cờ hoa cho đến giữa những năm 2010, bất chấp doanh số có dấu hiệu suy yếu.

Hồi tháng 10/2024, Volkswagen trình làng Tayron đến khách hàng Mỹ với các thiết lập 2 và 3 hàng ghế, tương tự Tiguan tại thị trường xứ cờ hoa. Theo Motor1, động thái này cho thấy Volkswagen không hoàn toàn bỏ qua nhu cầu của khách hàng Mỹ dành cho một mẫu SUV kích thước lớn.

Khả năng Volkswagen Touareg bị khai tử sau 24 năm được đánh giá sẽ là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên của thương hiệu. Chiếc SUV này nhận được sự quan tâm khá lớn tại Mỹ nhờ sở hữu nhiều lựa chọn hệ truyền động, bao gồm động cơ diesel V-10.

Tại Việt Nam, Volkswagen Touareg có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 2,699 tỷ và 3,099 tỷ đồng .