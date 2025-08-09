Volkswagen Touareg có bản nâng cấp tại Việt Nam, thêm chế độ off-road

|
Volkswagen vừa trình làng bản nâng cấp của dòng Touareg tại Việt Nam, đồng thời bổ sung 2 tùy chọn cao cấp mang tên Highline và R-Line.
|
Có thể thấy kích thước của Touareg mới không có nhiều khác biệt so với bản tiền nhiệm. Điểm nhấn nằm ở thiết kế ngoại và nội thất cùng gói trang bị thể thao trên 2 phiên bản mới.
|
Phiên bản trên ảnh là R-Line, cấu hình đắt nhất hiện tại của Volkswagen Touareg. Nhìn từ đầu xe có thể thấy lưới tản nhiệt được sơn đen, gia tăng kích thước, đi cùng logo R-Line.
|
Xe được trang bị hệ thống đèn IQ.Light - HD Matrix.
|
Đuôi xe vẫn là cụm đèn hậu LED nằm ngang, tích hợp tính năng chào mừng và dẫn đường, ống xả kép thể thao. Bản R-Line sở hữu mâm 20 inch họa tiết V quen thuộc.
|
Ở bản Highlight, Volkswagen trang bị cho Touareg lazăng 20 inch với ốp họa tiết boomerang "Nevada".
|
Bên trong xe là thiết kế táp lô mới với đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng, nối với một màn giải trí trung tâm. Khu vực yên ngựa được thay đổi vị trí các phím chức năng. Đáng chú ý, cần số dạng phím bấm nay được chuyển sang dạng gạt.
|
Hàng ghế trước sau của 2 phiên bản bổ sung được bọc da Vienna hoặc Verenna. Ghế trước chỉnh điển 18 hướng với 4 hướng đệm lưng, đùi trượt dọc, nhớ ghế 3 vị trí. Ở bản R-Line, viền ghế được ốp vân carbon và khắc tên của phiên bản.
|
Touareg được trang bị động cơ 2.0 TSI cùng hộp số tự động 8 cấp, sản sinh công suất 251 mã lực, mô men xoắn tối da 370 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, đi cùng khóa vi sai trung tâm, hỗ trợ di chuyển địa hình phức tạp (tuyến, trơn trượt, sỏi đá...)
|
Hai phiên bản Elegance và Luxury có giá dao động 2,699 đến 3,099 tỷ đồng. Tùy chọn Highline có giá 3,099 tỷ trong khi bản R-Line cao cấp có mức giá 3,399 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Touareg cạnh tranh cùng Audi Q7 và Lexus RX.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.