Volkswagen Touareg có bản nâng cấp tại Việt Nam, thêm chế độ off-road

  • Thứ bảy, 9/8/2025 13:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hai phiên bản mới của Touareg có nhiều thay đổi về thiết kế và cả khả năng vận hành.


Volkswagen Touareg 2025 anh 1

Volkswagen vừa trình làng bản nâng cấp của dòng Touareg tại Việt Nam, đồng thời bổ sung 2 tùy chọn cao cấp mang tên Highline và R-Line.
Volkswagen Touareg 2025 anh 2

Có thể thấy kích thước của Touareg mới không có nhiều khác biệt so với bản tiền nhiệm. Điểm nhấn nằm ở thiết kế ngoại và nội thất cùng gói trang bị thể thao trên 2 phiên bản mới.

Volkswagen Touareg 2025 anh 3

Phiên bản trên ảnh là R-Line, cấu hình đắt nhất hiện tại của Volkswagen Touareg. Nhìn từ đầu xe có thể thấy lưới tản nhiệt được sơn đen, gia tăng kích thước, đi cùng logo R-Line.
Volkswagen Touareg 2025 anh 4

Xe được trang bị hệ thống đèn IQ.Light - HD Matrix.

Volkswagen Touareg 2025 anh 5

Đuôi xe vẫn là cụm đèn hậu LED nằm ngang, tích hợp tính năng chào mừng và dẫn đường, ống xả kép thể thao. Bản R-Line sở hữu mâm 20 inch họa tiết V quen thuộc.

Volkswagen Touareg 2025 anh 6

Ở bản Highlight, Volkswagen trang bị cho Touareg lazăng 20 inch với ốp họa tiết boomerang "Nevada".

Volkswagen Touareg 2025 anh 7

Bên trong xe là thiết kế táp lô mới với đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng, nối với một màn giải trí trung tâm. Khu vực yên ngựa được thay đổi vị trí các phím chức năng. Đáng chú ý, cần số dạng phím bấm nay được chuyển sang dạng gạt.

Volkswagen Touareg 2025 anh 8Volkswagen Touareg 2025 anh 9

Hàng ghế trước sau của 2 phiên bản bổ sung được bọc da Vienna hoặc Verenna. Ghế trước chỉnh điển 18 hướng với 4 hướng đệm lưng, đùi trượt dọc, nhớ ghế 3 vị trí. Ở bản R-Line, viền ghế được ốp vân carbon và khắc tên của phiên bản.
Volkswagen Touareg 2025 anh 10

Touareg được trang bị động cơ 2.0 TSI cùng hộp số tự động 8 cấp, sản sinh công suất 251 mã lực, mô men xoắn tối da 370 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, đi cùng khóa vi sai trung tâm, hỗ trợ di chuyển địa hình phức tạp (tuyến, trơn trượt, sỏi đá...)
Volkswagen Touareg 2025 anh 11

Hai phiên bản Elegance và Luxury có giá dao động 2,699 đến 3,099 tỷ đồng. Tùy chọn Highline có giá 3,099 tỷ trong khi bản R-Line cao cấp có mức giá 3,399 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Touareg cạnh tranh cùng Audi Q7 và Lexus RX.

Đan Thanh

