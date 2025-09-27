Volkswagen và Audi tạm dừng sản xuất xe điện

Nguồn cung một số mẫu ôtô điện của Volkswagen và Audi tại châu Âu dự kiến bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

Nguồn tin từ Bloomberg cho hay hoạt động sản xuất các mẫu xe điện Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.4 và Volkswagen ID.7 ở châu Âu dự kiến bị ảnh hưởng trong vài tuần tiếp theo.

Cụ thể, nhà máy của tập đoàn Volkswagen ở Zwickau (Đức) sẽ tạm dừng sản xuất Audi Q4 e-tron trong một tuần, bắt đầu từ ngày 6/10 tới đây. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở nhu cầu thấp dành cho mẫu SUV điện, bên cạnh những biến động về giá do chính sách thuế quan của Mỹ.

Nhà máy này cũng là nơi tập đoàn ôtô Đức cho sản xuất các mẫu xe điện của Volkswagen như ID.3, ID.4 và ID.5, bên cạnh Seat Cupra Born.

Một nguồn tin nội bộ khác tiết lộ nhà máy Volkswagen ở Emden (Đức) đã cho giảm giờ làm việc của nhân viên, dự kiến dừng hoạt động trong vài ngày. Nhà máy này là nơi sản xuất ID.4 và ID.7 phục vụ thị trường châu Âu.

Đây không phải lần đầu tiên tập đoàn Volkswagen giảm sản lượng xe điện ở châu Âu. Nhà máy Zwickau, vốn đã được chuyển đổi thành nhà máy chuyên sản xuất ôtô điện, đã nhiều lần bị ảnh hưởng bởi quyết định đóng cửa tạm thời dây chuyền sản xuất.

Sau khi chứng kiến doanh số ôtô điện có phần ảm đạm vào năm 2023 và một phần của năm 2024, Volkswagen đang trên đà phục hồi và hiện là cái tên dẫn đầu thị trường ôtô điện tại châu Âu.

Danh mục sản phẩm đa dạng được cho là một phần nguyên nhân, bên cạnh nỗ lực của nhà sản xuất ôtô này trong loại bỏ các vấn đề từng xuất hiện trên ID.3 và ID.4 thông qua các bản cập nhật phần mềm.

Mới đây, Volkswagen vừa soán ngôi Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện bán chạy nhất châu Âu. Hơn 16.000 xe điện của các thương hiệu thuộc tập đoàn Volkswagen đã đến tay khách hàng lục địa già trong tháng 8, tương đương tăng trưởng doanh số 45% so với cùng kỳ năm ngoái.