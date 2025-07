Volvo bị kiện

Các nguyên đơn cáo buộc Volvo XC40 Recharge phiên bản thuần điện có thể tăng tốc ngoài ý muốn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo Carscoops, Volvo đang phải đối mặt một vụ kiện tập thể về các vấn đề an toàn trên XC40 Recharge phiên bản thuần điện. Trước đó, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng ra khuyến cáo kêu gọi chủ sở hữu nhiều xe điện và PHEV của Volvo ngừng sử dụng chế độ một bàn đạp (One Pedal Drive) cho đến khi bản vá lỗi phần mềm được cập nhật.

Vụ kiện được đệ trình tại Mỹ, cáo buộc XC40 Recharge thuần điện gặp phải các lỗi nghiêm trọng, bao gồm cả tăng tốc ngoài ý muốn. Hơn 100 chủ xe đã tham gia vụ kiện, yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn và cáo buộc Volvo đã biết, hoặc lẽ ra phải biết về vấn đề trên chiếc SUV.

Nguyên đơn chính Robert M. Becker lập luận rằng chiếc XC40 Recharge có thể bất ngờ lao về trước, giật mạnh hoặc tăng tốc ngoài ý muốn. Hồ sơ vụ kiện cho rằng các sự cố có khả năng cao xảy ra khi vận hành xe ở dải tốc độ thấp, khi sang số hoặc lúc sử dụng chế độ One Pedal Drive.

Robert M. Becker tin rằng những vấn đề này gây ra nguy cơ đáng kể về tai nạn, thương tích hoặc thiệt hại tài sản, đồng thời cho rằng Volvo đã không có những hành động thích hợp.

Người này đã thuê một chiếc XC40 Recharge đời 2024 vào giữa tháng 9 năm ngoái. Chưa đầy một tháng sau, ông phải đem xe đến đại lý Volvo để kiểm tra và sửa chữa sau khi gặp nhiều trường hợp tăng tốc và giật mạnh bất thường.

Các nguyên đơn cho rằng Volvo đã biết, hoặc thiếu trách nhiệm khi không biết về vấn đề này dựa trên các thử nghiệm xe trước khi ra mắt thị trường. Các khiếu nại của khách hàng, báo cáo bảo dưỡng từ đại lý hay đánh giá kỹ thuật, dữ liệu từ NHTSA cũng được cho là đã có thể giúp hãng xe Thụy Điển nhận biết về sự cố.

Vụ kiện cáo buộc Volvo đã xem nhẹ hoặc che giấu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Các nguyên đơn cho rằng loạt nỗ lực triệu hồi của Volvo là manh mún và không đầy đủ, bất hợp lý.

Theo nội dung tài liệu vụ kiện, Volvo đã thực hiện 2 đợt triệu hồi tại Mỹ. Đợt đầu liên quan đến một lỗi phần mềm có thể khiến mất lực đẩy đột ngột trên các mẫu XC40 Recharge.

Đợt triệu hồi thứ 2 nhắm đến số xe đời 2021-2022 do nguy cơ nước xâm nhập vào cảm biến của chân ga. Nguyên đơn cho rằng đợt triệu hồi này có phạm vi hẹp, khiến các lỗi tương tự trên nhiều xe khác không được xử lý, vấn đề cốt lõi cũng chưa được khắc phục triệt để.