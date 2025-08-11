Volvo XC60 - nét sang trọng thầm lặng chuẩn châu Âu

Volvo XC60 không phô trương, mà sang trọng theo một cách tinh tế, khi mọi chi tiết đều được thiết kế để phục vụ cho con người, an toàn và thư thái.

Những năm gần đây, phân khúc xe hạng sang đón chờ không ít cái tên mới, hoa mỹ và hào nhoáng. Dù vậy, Volvo XC60 luôn được xem là điểm sáng. Đại diện châu Âu mang một phong thái hoàn toàn khác biệt.

Thiết kế đậm chất “quiet luxury”

Chiếc SUV hạng sang sở hữu số đo tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.708 x 1.902 x 1.656 mm, chiều dài cơ sở 2.865 mm và khoảng sáng gầm đạt 200 mm.

Volvo luôn giữ cho những sản phẩm của mình phong cách thiết kế độc bản. Ở XC60, vẻ đẹp của sự tối giản, tinh tế và sang trọng được kế thừa qua nhiều thế hệ.

Đầu xe tạo điểm nhấn với cụm đèn chiếu sáng và dải DRL tạo hình búa “Thor’s Hammer” đặc trưng. Xung quanh khu vực mặt ca lăng là những chi tiết mạ chrome bóng bẩy, được thêm thắt có chủ ý ở viền lưới tản nhiệt, ốp cản trước hay hốc gió. Đuôi xe được tạo hình liên kết với thiết kế ở đầu xe, có điểm nhấn là dải đèn LED vuốt dọc từ viền cửa hậu đến tay mở cốp.

Bên ngoài, Volvo XC60 mang thiết kế tối giản.

Sự sang trọng thầm lặng nằm ở khoảnh khắc người dùng mở cửa xe, bước vào không gian nội thất hiện đại nhưng được tinh giản, ẩn giấu bên trong là công nghệ ngập tràn.

Trái ngược thiết kế tối giản bên ngoài, cabin của XC60 được sắp xếp một cách thông minh từ màu sắc đến ánh sáng, đúng theo phong cách Scandinavia.

Các công nghệ tiên tiến được giấu bên trong màn hình trung tâm, nhường lại cho toàn bộ không gian phía sau kiểu thiết kế mở, giúp người dùng cảm nhận sự giao thoa của ánh sáng và những đường nét mang phong cách Bắc Âu.

Bên trong, xe được trang bị công nghệ ngập tràn.

Ghế ngồi phía trước được bọc da Fine Nappa đục lỗ, kết hợp tính năng thông gió lưng và sưởi, giúp toàn bộ trải nghiệm của người dùng được nâng lên một tầm cao mới.

Các chi tiết trang trí nhỏ xung quanh viền tay nắm cửa, táp lô hay bệ trung tâm sử dụng gỗ nguyên vân tự nhiên. Khi ánh sáng chiếu rọi qua các ô cửa, màu nâu ấm áp của các chi tiết vân gỗ, kết hợp cần số pha lê và những điểm nhấn kim loại giúp cả khoang lái thêm giá trị thẩm mỹ và đẳng cấp, phô diễn toàn bộ sự tinh xảo của hãng xe Thụy Điển.

Volvo cũng biến cả không gian bên trong XC60 trở thành một buổi tiệc âm nhạc với hệ thống loa hi-fi Bowers & Wilkins.

Vận hành êm ái, công nghệ an toàn là thương hiệu

Có thể nói Volvo đã biến XC60 trở thành ngôi sao sáng trong phân khúc SUV 5 chỗ hạng sang nhờ khối động cơ mild hybrid. Cỗ máy này giúp người dùng trải nghiệm công nghệ mới và êm ái, nhưng vẫn giữ trọn vẹn cảm giác lái phấn khích trên những mẫu xe xăng.

Xe sở hữu động cơ B6 cho công suất 300 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm, đi cùng là hệ dẫn động AWD và hộp số tự động. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 6,8 giây, tốc độ tối đa 180 km/h.

Volvo XC60 vận hành êm ái nhờ động cơ mild hybrid.

Ngoài bản XC60 tiêu chuẩn với công nghệ mild hybrid, Volvo còn cung cấp thêm phiên bản plug-in hybrid mạnh mẽ với khối động cơ T8 AWD PHEV, gồm máy xăng I4 2.0L Turbocharged cho công suất 317 mã lực và động cơ điện sản sinh công suất 145 mã lực. Tổng sức mạnh của phiên bản này tới 462 mã lực và mô-men xoắn 709 Nm.

Bên cạnh sức mạnh đạt chuẩn, XC60 được thừa hưởng toàn bộ tính năng an toàn làm nên tên tuổi của Volvo. Trên mẫu SUV cỡ nhỏ này, hãng xe Thụy Điển đã trang bị những công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc với hệ thống an toàn chủ động City Safety cùng tính năng hỗ trợ lái nâng cao (Pilot Assist), hệ thống cảnh báo người lái (Driver Alert).

Trong trường hợp có tình huống nguy hiểm xảy ra, hệ thống an toàn trên XC60 sẽ đánh giá kịp thời, đưa ra các tín hiệu bằng âm thanh nhằm cảnh báo, đồng thời kích hoạt phanh khẩn cấp hoặc hỗ trợ điều chỉnh vô lăng để giảm thiểu và ngăn chặn va chạm.

Các tính năng an toàn trên xe đồng hành người dùng trên mọi cung đường.

Một số tính năng an toàn nổi bật khác được xuất hiện trên dòng xe cao cấp này có thể kể đến như cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ đỗ xe, tính năng cảnh báo và hỗ trợ duy trì làn đường, xuống dốc, hiển thị bên kính lái, AEB, EBD, TCS, ESC, túi khí quanh xe…

Các tính năng an toàn trên XC60 nói riêng hay toàn bộ dải sản phẩm Volvo nói chung không chỉ cảm nhận bằng mắt thường, mà còn được thể hiện qua từng cung đường di chuyển. Đây cũng là yếu tố làm nên thương hiệu của những mẫu xe đến từ nhà sản xuất Thụy Điển.