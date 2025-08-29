Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Volvo XC70 chốt giá tại Trung Quốc - động cơ PHEV, chạy 1.200 km

  • Thứ sáu, 29/8/2025 12:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hãng xe Thụy Điển hồi sinh Volvo XC70 dưới dạng SUV, thay vì wagon như bản tiền nhiệm. Trước mắt, Volvo XC70 chỉ bán cho khách hàng Trung Quốc.

Volvo XC70 anh 1

Volvo XC70 đã chính thức được "hồi sinh" với diện mạo mới. Không còn là một chiếc wagon, Volvo XC70 trở thành cái tên mới nhất gia nhập thị trường SUV tại Trung Quốc, trang bị động cơ hybrid cắm sạc (PHEV) với giá khởi điểm chưa đến 63.000 USD.
Volvo XC70 anh 2

Các kích thước dài x rộng x cao của Volvo XC70 lần lượt 4.815 x 1.890 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.895 mm. Cột B của xe sơn đen, gương chiếu hậu bố trí ngay trên cửa. Tay nắm cửa Volvo XC70 là dạng ẩn.
Volvo XC70 anh 3

Ở phần đầu xe, Volvo XC70 sở hữu lưới tản nhiệt kín, tương tự thiết kế trên các dòng ôtô thuần điện của hãng xe sang Thụy Điển.
Volvo XC70 anh 4Volvo XC70 anh 5

Cụm đèn kiểu búa Thor tiếp tục là đặc trưng nhận diện trên Volvo XC70, trong khi đèn pha có thiết kế xếp chồng theo chiều dọc. Hốc gió phía đầu xe có thể đóng/mở chủ động.
Volvo XC70 anh 6

Hốc bánh xe tạo hình tròn. Mâm xe kích thước 19-21 inch tùy phiên bản.
Volvo XC70 anh 7

Cụm đèn hậu Volvo XC70 sở hữu tạo hình chữ C, cửa hậu bo tròn nhưng kính cửa sổ có thiết kế góc cạnh. Cần gạt nước phía sau được ẩn vào cánh gió trên cao.
Volvo XC70 anh 8Volvo XC70 anh 9

Dung tích tiêu chuẩn của khoang hành lý là 408 lít, có thể tăng lên thành 1.456 lít bằng cách gập hàng ghế thứ hai.
Volvo XC70 anh 10

Khoang lái của Volvo XC70 khá tối giản.

Volvo XC70 anh 11

Ngay giữa táp lô là màn hình thông tin giải trí độc lập 15,4 inch. Phía sau vô lăng 2 chấu đáy phẳng là đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Xe cũng có một màn hình hiển thị thực tế ảo tăng cường kích thước 92 inch.
Volvo XC70 anh 12Volvo XC70 anh 13

Bệ trung tâm thiết kế dạng nổi, với khay để cốc có thể thu gọn.
Volvo XC70 anh 14Volvo XC70 anh 15

Khoang lái Volvo XC70 cũng được trang bị hệ thống âm thanh gồm các loa Harman Kardon, đế sạc không dây, điều hòa không khí 3 vùng, sưởi ghế và đèn viền nội thất.
Volvo XC70 anh 16

Chiếc SUV thương hiệu Thụy Điển có cấu hình 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi. Xe cũng được trang bị trần kính toàn cảnh.
Volvo XC70 anh 17

Phiên bản tiêu chuẩn của Volvo XC70 sử dụng hệ truyền động PHEV, dẫn động cầu trước, có công suất tối đa 314 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 8 giây. Phiên bản này sử dụng pin 21,2 kWh, cho khả năng vận hành thuần điện 116 km theo chu trình WLTC.
Volvo XC70 anh 18

Phiên bản dẫn động 4 bánh có công suất đầu ra tối đa 456 mã lực, rút ngắn thời gian tăng tốc 0-100 km/h xuống còn 5,3 giây. Gói pin dung lượng 39,6 kWh cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 180 km.
Volvo XC70 anh 19

Tài liệu của cơ quan quản lý Trung Quốc từng tiết lộ thiết lập PHEV trên Volvo XC70 sử dụng động cơ xăng 1.5L mạnh 161 mã lực, cung cấp phạm vi hoạt động kết hợp tối đa khi xăng đủ pin đầy là 1.200 km.

Volvo XC70 anh 20

Volvo XC70 có thể kết nối với trụ sạc nhanh DC để nạp lại 0-80% dung lượng pin trong khoảng 23 phút. Khi sử dụng cổng AC 7 kW, gói pin của chiếc SUV hybrid sạc ngoài cần khoảng 7 giờ để nạp đầy năng lượng.
Volvo XC70 anh 21

Volvo XC70 đã bắt đầu nhận cọc tại Trung Quốc. Giá khởi điểm của xe là 446.900 NDT, tương đương khoảng 62.478 USD. Trước mắt, Volvo XC70 là mẫu xe dành riêng cho thị trường ôtô xứ tỷ dân. Hãng xe Thụy Điển từng tiết lộ kế hoạch đưa XC70 đến châu Âu, tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể.

