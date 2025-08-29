Volvo XC70 chốt giá tại Trung Quốc - động cơ PHEV, chạy 1.200 km

Volvo XC70 đã bắt đầu nhận cọc tại Trung Quốc. Giá khởi điểm của xe là 446.900 NDT, tương đương khoảng 62.478 USD . Trước mắt, Volvo XC70 là mẫu xe dành riêng cho thị trường ôtô xứ tỷ dân. Hãng xe Thụy Điển từng tiết lộ kế hoạch đưa XC70 đến châu Âu, tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể.