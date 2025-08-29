Volvo XC70 chốt giá tại Trung Quốc - động cơ PHEV, chạy 1.200 km

|
Volvo XC70 đã chính thức được "hồi sinh" với diện mạo mới. Không còn là một chiếc wagon, Volvo XC70 trở thành cái tên mới nhất gia nhập thị trường SUV tại Trung Quốc, trang bị động cơ hybrid cắm sạc (PHEV) với giá khởi điểm chưa đến 63.000 USD.
Các kích thước dài x rộng x cao của Volvo XC70 lần lượt 4.815 x 1.890 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.895 mm. Cột B của xe sơn đen, gương chiếu hậu bố trí ngay trên cửa. Tay nắm cửa Volvo XC70 là dạng ẩn.
Ở phần đầu xe, Volvo XC70 sở hữu lưới tản nhiệt kín, tương tự thiết kế trên các dòng ôtô thuần điện của hãng xe sang Thụy Điển.
Cụm đèn kiểu búa Thor tiếp tục là đặc trưng nhận diện trên Volvo XC70, trong khi đèn pha có thiết kế xếp chồng theo chiều dọc. Hốc gió phía đầu xe có thể đóng/mở chủ động.
Hốc bánh xe tạo hình tròn. Mâm xe kích thước 19-21 inch tùy phiên bản.
Cụm đèn hậu Volvo XC70 sở hữu tạo hình chữ C, cửa hậu bo tròn nhưng kính cửa sổ có thiết kế góc cạnh. Cần gạt nước phía sau được ẩn vào cánh gió trên cao.
Dung tích tiêu chuẩn của khoang hành lý là 408 lít, có thể tăng lên thành 1.456 lít bằng cách gập hàng ghế thứ hai.
Khoang lái của Volvo XC70 khá tối giản.
Ngay giữa táp lô là màn hình thông tin giải trí độc lập 15,4 inch. Phía sau vô lăng 2 chấu đáy phẳng là đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Xe cũng có một màn hình hiển thị thực tế ảo tăng cường kích thước 92 inch.
Bệ trung tâm thiết kế dạng nổi, với khay để cốc có thể thu gọn.
Khoang lái Volvo XC70 cũng được trang bị hệ thống âm thanh gồm các loa Harman Kardon, đế sạc không dây, điều hòa không khí 3 vùng, sưởi ghế và đèn viền nội thất.
Chiếc SUV thương hiệu Thụy Điển có cấu hình 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi. Xe cũng được trang bị trần kính toàn cảnh.
Phiên bản tiêu chuẩn của Volvo XC70 sử dụng hệ truyền động PHEV, dẫn động cầu trước, có công suất tối đa 314 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 8 giây. Phiên bản này sử dụng pin 21,2 kWh, cho khả năng vận hành thuần điện 116 km theo chu trình WLTC.
Phiên bản dẫn động 4 bánh có công suất đầu ra tối đa 456 mã lực, rút ngắn thời gian tăng tốc 0-100 km/h xuống còn 5,3 giây. Gói pin dung lượng 39,6 kWh cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 180 km.
Tài liệu của cơ quan quản lý Trung Quốc từng tiết lộ thiết lập PHEV trên Volvo XC70 sử dụng động cơ xăng 1.5L mạnh 161 mã lực, cung cấp phạm vi hoạt động kết hợp tối đa khi xăng đủ pin đầy là 1.200 km.
Volvo XC70 có thể kết nối với trụ sạc nhanh DC để nạp lại 0-80% dung lượng pin trong khoảng 23 phút. Khi sử dụng cổng AC 7 kW, gói pin của chiếc SUV hybrid sạc ngoài cần khoảng 7 giờ để nạp đầy năng lượng.
Volvo XC70 đã bắt đầu nhận cọc tại Trung Quốc. Giá khởi điểm của xe là 446.900 NDT, tương đương khoảng 62.478 USD. Trước mắt, Volvo XC70 là mẫu xe dành riêng cho thị trường ôtô xứ tỷ dân. Hãng xe Thụy Điển từng tiết lộ kế hoạch đưa XC70 đến châu Âu, tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể.
