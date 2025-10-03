VPBank đồng hành cùng G-DRAGON tại WORLD TOUR [Übermensch] Hà Nội

Sáng ngày 3/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố trở thành nhà tài trợ danh xưng của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank.

Theo đó, sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất năm G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại Hà Nội đồng hành bởi VPBank, dự kiến diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3 vào ngày 8/11. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong một năm VPBank đồng hành cùng ngôi sao hàng đầu thế giới G-DRAGON trong những sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế dành cho khán giả Việt Nam.

Trước đó vào tháng 6, VPBank tạo nên “cơn địa chấn” trong lòng cộng đồng yêu nhạc khi đưa G-DRAGON trở lại Việt Nam sau 13 năm chờ đợi tại đại nhạc hội VPBank K-Star Spark. Dưới cơn mưa xối xả, hơn 40.000 con tim cùng hòa chung nhịp đập, biến thử thách của thời tiết thành “đêm mưa huyền thoại” - nơi âm nhạc và cảm xúc thăng hoa, bùng nổ chưa từng có.

Chỉ sau hơn 3 tháng, VPBank lần nữa trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho solo concert đầu tiên của ông hoàng K-pop tại Việt Nam, thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới đình đám G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]. Sau bao chờ mong, khán giả Việt cuối cùng cũng được đắm chìm trọn vẹn trong âm nhạc, bầu không khí cuồng nhiệt và tinh thần nghệ thuật độc đáo của G-Dragon tại “sân nhà”.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank hứa hẹn mang đến cảm xúc bùng nổ cho khán giả. Ảnh cắt từ website thương hiệu.

Với vai trò nhà tài trợ danh xưng, VPBank sẽ mang đến cho khách hàng những đặc quyền nổi bật trong sự kiện G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại Hà Nội đồng hành bởi VPBank. Cụ thể, người dùng được hưởng đặc quyền mua vé presale, chương trình ưu đãi tặng vé dành cho khách hàng thỏa mãn điều kiện hay quyền lợi sound-check (xem G-DRAGON tổng duyệt sự kiện), send off (chào tạm biệt nghệ sĩ sau buổi diễn) dành cho fan cứng của G-DRAGON và là khách hàng của VPBank tại đêm diễn 8/11.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] là chuyến lưu diễn toàn cầu lần thứ ba của “ông hoàng” K-pop, được tổ chức để quảng bá cho album phòng thu thứ ba của anh - Übermensch (2025). Đây là chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên của G-DRAGON sau tám năm kể từ Act III: MOTTE World Tour (2017).

Ngay khi khởi động tại Hàn Quốc, tour diễn tạo nên “cơn bão” toàn cầu, khi 60.000 vé hai đêm mở màn được bán hết sạch trong vòng 16 phút. Tiếp nối là chặng Macau với ba đêm diễn liên tiếp chật kín hơn 36.000 khán giả, ghi nhận hơn 7 triệu lượt người cùng lúc truy cập hệ thống đặt vé. Còn tại Paris, 29.000 vé của La Défense Arena cũng “sold out” nhanh chóng, đưa G-DRAGON trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc có concert solo lớn nhất tại châu Âu.

Từ Seoul, Macau, Paris đến Bắc Mỹ, mỗi điểm dừng chân đều khẳng định sức hút của nghệ sĩ biểu tượng G-DRAGON, người để lại dấu ấn mạnh mẽ trong âm nhạc, thời trang và văn hóa suốt hơn một thập kỷ qua. Việc Hà Nội được chọn là điểm dừng chân quốc tế cuối cùng của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] không chỉ minh chứng rõ nét cho vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên bản đồ sự kiện âm nhạc quốc tế, mà còn mở ra cơ hội thu hút đông đảo khán giả quốc tế đến Việt Nam, biến Hà Nội thành tâm điểm của làn sóng âm nhạc toàn cầu.

Đêm diễn khép lại hành trình lưu diễn hứa hẹn mang đến những set trình diễn đặc biệt, giàu cảm xúc, đồng thời lần nữa nhấn mạnh vai trò của VPBank trong việc đồng hành kết nối giá trị văn hóa toàn cầu với khán giả trong nước.

Nhiều năm qua, VPBank gắn liền hình ảnh của mình với sự thịnh vượng, tinh hoa và nguồn cảm hứng, thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao dành cho cộng đồng. Từ đêm nhạc quốc tế tầm cỡ với nghệ sĩ đỉnh cao như Richard Clayderman, Kenny G, Modern Talking, Westlife, dàn nhạc giao hưởng Vienna… đến đại nhạc hội VPBank K-Star Spark hay 15 giải chạy quy mô lớn, VPBank thành công mang lại giá trị vượt ra ngoài dịch vụ tài chính, kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện cho khách hàng.

Việc đồng hành lần thứ hai cùng G-DRAGON trong G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại Hà Nội đồng hành bởi VPBank trong ngày 8/11 lần nữa khẳng định vị thế tiên phong và tầm nhìn chiến lược của VPBank, hứa hẹn mang đến cột mốc đáng nhớ cho đời sống âm nhạc và văn hóa đại chúng Việt Nam - nơi khán giả được hòa mình vào khoảnh khắc thăng hoa cùng một trong những biểu tượng lớn của K-pop toàn cầu.