VTV bác tin kẻ đánh người phụ nữ ở chung cư Hà Nội là nhân viên

Trong bản tin phát sóng tối 11/8, Đài Truyền hình Việt Nam tuyên bố đối tượng hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội không phải nhân viên của đài.

Đối tượng Đặng Chí Thành. Ảnh: CAHN.

Sau khi vụ việc kẻ côn đồ Đặng Chí Thành hành hung dã man người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central (Hà Nội) lan truyền, cư dân mạng nhanh chóng chia sẻ thông tin và trang cá nhân của người này.

Ở phần giới thiệu trang Facebook được cho là của đối tượng Thành, nơi làm việc được ghi là "VTV - Đài Truyền hình Việt Nam". Thông tin nhanh chóng khiến dân mạng bức xúc, "réo tên" cơ quan này.

Trong bản tin phát sóng tối 11/8 trên kênh VTV24, nhà đài khẳng định "đối tượng hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy không phải nhân viên VTV".

Biên tập viên cũng cảnh báo khán giả về việc gần đây có hiện tượng mạo danh người làm việc ở VTV, hoặc đơn vị của VTV để thực hiện các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của đài. "Chúng tôi cũng xin khuyến cáo khán giả kiểm tra kỹ thông tin, tránh trở thành nạn nhân lừa đảo, hoặc bị lợi dụng bôi nhọ cơ quan, tổ chức".

Hiện tại, trang Facebook được cho là của người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chờ thang máy tại chung cư đã không còn hiển thị.

Hiện Đặng Chí Thành đã bị bắt tạm giam để điều tra. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận 2 gia đình xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, Thành nhìn thấy nạn nhân là chị N.T.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đánh chị.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 11/8, chị Nguyễn T. (chị ruột nạn nhân) cho biết sau khi bị hành hung, em gái chị đã vào bệnh viện kiểm tra và đang nằm viện để theo dõi tình hình. "Đến nay, em gái tôi tinh thần vẫn hoảng loạn, tâm lý ảnh hưởng nặng nề, choáng váng, đau nhức đầu và sưng ở tay", chị nói.

Bé trai 3 tuổi, con của chị N.T.T., chứng kiến cảnh mẹ bị đánh dã man cũng hoảng sợ và liên tục khóc. Hiện bé đã được ông bà nội đón về quê chăm sóc. Sau vụ việc, do tình hình sức khỏe của nạn nhân, cháu vẫn chưa được gặp mẹ.