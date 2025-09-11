Vụ 2 anh em bị hành hung ở Bắc Ninh: Người được giúp đỡ đánh ân nhân

4 người đàn ông ra tay cứu người gặp tai nạn giao thông giữa đêm khuya, thì bị chính 2 đối tượng mà mình cứu giúp hành hung khiến một người hôn mê, đa chấn thương.

Liên quan đến vụ 2 anh em ở Bắc Ninh bị hành hung khi cứu người gặp tai nạn giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

2 đối tượng bị tạm giữ gồm Trịnh Đình Luân (SN 1991) và Trịnh Đình Long (SN 1994). Long và Luân là anh em ruột, đều trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Điều đáng chú ý là Trịnh Đình Luân chính là một trong 2 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông được người dân giúp đỡ đưa đi cấp cứu.

Trịnh Đình Luân (bên trái) và Trịnh Đình Long bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự.

Bước đầu điều tra, lực lượng chức năng cho biết khoảng hơn 23h ngày 7/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) lái ôtô chở theo vợ sau khi đi khám bệnh tại Quế Võ về đến đoạn đê hữu sông Đuống thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh, thì phát hiện có người bị nạn nằm trên đường đê.

Sau đó, anh Vĩnh đến gần thì thấy 2 người, gồm: Trịnh Đình Luân (SN 1991, trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Đức Minh (SN 1997, trú tại số 59, ngõ 146, tổ dân phố 25, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng) nằm bất tỉnh trên đường đê cùng 1 môtô nhãn hiệu Yamaha Exciter, BKS: 37F1-047.83 đổ bên cạnh trên vệ đường.

Tại đây, anh Lưu Văn Nam (SN 2004), trú tại thôn Gia Phú, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh đang đứng cùng bạn là anh Lưu Văn Tâm (SN 2003).

Lúc này, anh Nam nhờ anh Vĩnh đưa người bị nạn đi cấp cứu, nhưng anh Vĩnh từ chối vì cũng đang đưa vợ đi viện về nhà. Sau đó, anh Vĩnh kể lại sự việc và cùng anh Thành, anh Trung, anh Đại quay lại hiện trường để giúp đỡ nạn nhân.

Hiện trường Trịnh Đình Luân và Nguyễn Đức Minh bị ngã, nằm trên đường được người dân giúp đỡ.

Khi nhóm của anh Vĩnh ra đến nơi, hỏi Luân và Minh đang nằm trên đê và tỏ ý muốn giúp đỡ, lúc này Luân nói đã gọi người nhà.

Sau đó, bất ngờ xuất hiện một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe máy, trong đó có Trịnh Đình Long là em trai của Luân. Không rõ vì lý do gì, nhóm này đã lớn tiếng chửi bới và cho rằng những người đang cứu giúp là nguyên nhân gây tai nạn.

Tại đây, Long cùng Luân, Minh và một số đối tượng khác tấn công, đuổi đánh những người cứu giúp khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương phải nhập viện điều trị, còn anh Thành và anh Đại bị thương nhẹ.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, anh Nguyễn Đức Vĩnh cho biết lúc đầu khi nhóm bạn của Luân ra, người này cũng giải thích với nhóm bạn của mình là được anh giúp đỡ.

Các đối tượng hung hãn, hành hung lại chính người đã có ý tốt muốn giúp mình trước đó ít phút.

"Một lúc sau, họ lại bất ngờ lớn tiếng chửi bới và cho rằng chúng tôi là người gây tai nạn. Mặc dù tôi đã giải thích rõ sự việc và bản thân nạn nhân cũng xác nhận tôi là người giúp đỡ, nhóm người lạ mặt vẫn hung hãn lao vào hành hung chúng tôi. Sau đó, cả hai người này (Luân và Minh) thấy đánh nhau cũng lao vào đánh chúng tôi", anh Vĩnh cho hay.

Anh Nguyễn Đức Đại (SN 1987, trú tại thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh), một trong 4 người tham gia cứu giúp người bị nạn, chia sẻ khi thấy anh Vĩnh về và kể có người tai nạn trên đê nên anh Đại cùng anh em lên cứu giúp.

"Khi người nhà của nạn nhân ra, thì họ lao vào chửi bới, hành hung bọn tôi và cho rằng chúng tôi là nguyên nhân gây tai nạn. Họ hung hãn lao vào đánh chúng tôi. Đặc biệt là cả 2 nạn nhân bị ngã ban đầu thấy vậy cũng lao vào đánh bọn tôi", anh Đại cho biết thêm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an xã Nhân Thắng và Viện kiểm sát khu vực 9 điều tra, xác minh sự việc.

Các đối tượng có liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường khi lực lượng chức năng có mặt.