Vụ 3 người tử vong: Nghi phạm bịt mặt cầm súng rời khỏi hiện trường

Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy tại căn nhà nơi phát hiện 3 người chết có một người đàn ông xuất hiện, lưng mang balo, tay cầm súng tự chế. Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt nghi phạm.

Liên quan đến vụ 3 người tử vong, trên cơ thể có vết thương, xảy ra tại một nhà riêng ở thôn 6, xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai, cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm liên quan.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, trong căn nhà nơi phát hiện 3 người tử vong, có một người đàn ông lưng mang balo, tay cầm súng tự chế. Người này mặc trang phục che kín, đeo khẩu trang.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc là một điểm thu mua nông sản lớn trong khu vực.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án 3 người được phát hiện tử vong trong căn nhà riêng ở xã Đắk Nhau.

Theo thông tin ban đầu, người dân địa phương nghe tiếng động phát ra từ nhà hàng xóm nên đến kiểm tra và phát hiện 3 người trong gia đình tử vong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Đắk Nhau nhanh chóng đến hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Tại hiện trường, một số vật dụng trong nhà bị xáo trộn, thi thể 3 nạn nhân nằm ngoài hiên nhà và trong phòng, có vết thương trên cơ thể. Cạnh thi thể các nạn nhân là mâm cơm chưa ăn.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: ông Đ.D.T. (47 tuổi), bà C.H.H. (46 tuổi, vợ ông T.) và bé trai Đ.T.T. (11 tuổi, cháu ông T.).

Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.