Vụ án ở Pullman: Nữ bị cáo khai chơi đánh bạc cho đỡ căng thẳng đầu óc

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc hàng trăm triệu USD xảy ra tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman, trên phố Cát Linh, Hà Nội.

Trả lời thẩm vấn của Hội đòng xét xử, các bị cáo hầu hết đều khai từng đến khách sạn Pullman để uống cà phê, gặp bạn bè, đối tác hoặc trong quá trình lưu trú tại khách sạn này, thì thấy mọi người ra vào King Club. Do tò mò, đi cùng bạn bè, đối tác nên đã vào chơi và sau đó thường xuyên quay lại chơi bạc.

Hầu hết bị cáo đều thừa nhận hành vi, thừa nhận truy tố của Viện kiểm sát là đúng và giải trình số tiền đánh bạc lớn là do việc cộng dồn nhiều lần.

Không ít "con bạc" trong vụ án là nữ giới.

Theo cáo buộc, tháng 4/2024, bị cáo Lê Thị Thêm mở thẻ tại King Club với tên Mrs Cristy. Từ tháng 4 đến tháng 6/2024, bà Thêm đã đánh bạc 39 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng là hơn 144.308 USD .

Lần chơi nhiều nhất, bà Thêm chơi hết 12.901 USD , lần chơi ít nhất là 671 USD (tương đương hơn 14 triệu đồng). Tổng cộng bị cáo Thêm thua hơn 500 triệu đồng...

Tại phiên tòa, nữ bị cáo này khai sau một lần đi uống cà phê tại khách sạn Pullman, bà Thêm biết đến King Club. Sau đó, cuộc sống của bị cáo trở nên khó khăn, nhiều áp lực khi bản thân phải mổ não, người chồng cũng mắc trọng bệnh. Thời gian đó bị cáo bị căng thẳng, đau đầu triền miên, nên đã tìm đến King Club để "giải tỏa căng thẳng, cho đỡ stress, đau đầu".

Tại phiên tòa, một nữ bị cáo khai thường xuyên đến King Club đánh bạc để đỡ căng thẳng.

Theo lời khai của bà Thêm, mỗi lần đi đánh bạc, bị cáo mang theo khoảng 20 triệu đồng. Tiền này bà lấy từ khoản tiết kiệm trong suốt 40 năm hành nghề trang điểm.

Một bị cáo khác bị truy tố về tội "Đánh bạc" là Tạ Quốc Thịnh. Cáo buộc cho rằng tháng 6/2020, ông Thịnh mở thẻ đánh bạc tại King Club với tên "Mr John". Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, bị cáo đã đánh bạc 53 lần bằng hình thức chơi Roultte, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 137.597 USD .

Ông Thịnh khai bị cáo được cử lên Hà Nội học nâng cao. Vào buổi tối, bị cáo đến King Club để giải trí. Mỗi lần lên Hà Nội học vào cuối tuần, bị cáo mang theo người 10-20 triệu đồng để đánh bạc.

Sau thời gian đi học ở Hà Nội và sa đà vào sòng bài tại khách sạn Pullman, ông Thịnh bị thua hơn 1 tỷ đồng .

Trong khi hầu hết bị cáo nhận tội, thành khẩn khai báo, bị cáo Uông Trường Giang cho rằng hành vi của mình không vi phạm pháp luật. Ông Giang khai như các sòng bài khác, King Club tổ chức "ăn uống cỗ bàn rất là ngon, không mất tiền". Vì thế ông Giang tới đó để "vui chơi".

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã giải thích cho ông Giang, pháp luật Việt Nam quy định trò chơi điện tử có thưởng chỉ người nước ngoài được phép chơi, người không có quốc tịch nước ngoài không được chơi.

Theo cáo buộc, ngày 17/10/2022, bị cáo Uông Trường Giang mở thẻ với tên Mrs Ryan. Trong thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 5/2024, bị cáo này đánh bạc 36 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 215.000 USD . Lần chơi nhiều nhất hơn 66.000 USD (tương đương hơn 1,5 tỷ đồng ). Bị cáo thua hơn 20.000 USD , tương đương gần 500 triệu đồng.