Vụ bác sĩ hành hung người bệnh: Người trong ngành y nói gì?

Cảnh tượng khách hàng bị đánh, kéo lê ngay trong cơ sở nha khoa gây bức xúc, đặt ra câu hỏi người bệnh cần làm gì để bảo vệ danh dự và sự an toàn của mình.

Trong clip lan truyền ngày 7/9, một phụ nữ mặc áo blouse - được cho là chủ cơ sở - liên tục dùng gậy đánh vào bụng, hông, kéo nạn nhân từ ghế xuống sàn, ném dép, bóp cổ và đập vỡ điện thoại... Ảnh cắt từ clip.

Ngày 3/9, tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (đường Trần Thị Nghỉ, TP.HCM), chị T., khách hàng cũ, bất ngờ bị hành hung dã man. Trong clip lan truyền ngày 7/9, một phụ nữ mặc áo blouse - được cho là chủ cơ sở - liên tục dùng gậy đánh vào bụng, hông, kéo nạn nhân từ ghế xuống sàn, ném dép, bóp cổ và đập vỡ điện thoại... Toàn bộ sự việc được người đi cùng ghi lại. Sau khi nhập viện điều trị, chị T. đã nộp đơn yêu cầu công an khởi tố vụ án.

Không chỉ gây phẫn nộ, vụ việc còn đặt ra câu hỏi về vấn đề người bệnh đến cơ sở y tế, nếu rơi vào cảnh bị hành hung, xúc phạm, họ có thể làm gì để tự bảo vệ mình?

Khi niềm tin vào chiếc áo blouse bị lung lay

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Hoàng Huy Long, khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện 71 Trung ương (Thanh Hóa), chia sẻ ông rất bất ngờ khi xem clip nữ nha sĩ hành hung khách hàng. "Dù nguyên nhân gì, đây là hành vi khó chấp nhận", BS Long khẳng định.

Theo bác sĩ Long, áp lực trong môi trường cấp cứu và hồi sức luôn ở mức khủng khiếp, bác sĩ phải giành giật sự sống của bệnh nhân tính từng giây, cộng thêm căng thẳng từ người nhà. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh khoác áo blouse đồng nghĩa với việc phải giữ bình tĩnh, ứng xử khéo léo trong mọi tình huống, bởi bất kỳ hành vi bạo lực nào cũng sẽ khiến hình ảnh ngành y thêm méo mó trong mắt cộng đồng.

Bác sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Bách nhận định hành vi của nữ nha sĩ mang tính bộc phát, có thể bắt nguồn từ áp lực tích tụ lâu ngày, dẫn đến rối loạn lo âu và mất kiểm soát hành vi. Theo ông, pháp luật có cơ chế xem xét đặc biệt cho những trường hợp rối loạn tâm thần nặng, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bỏ qua trách nhiệm.

Chị T. điều trị tại một bệnh viện ở phường Phú Nhuận sau khi bị hành hung. Ảnh: NVCC.

Bác sĩ Bách cho rằng ngành y cần quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của chính đội ngũ y tế, đặc biệt là phụ nữ, vốn dễ rơi vào trầm cảm hoặc phản ứng tiêu cực do áp lực kép từ công việc và đời sống.

Để ngăn ngừa những sự việc đáng tiếc, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đã đặt ra khung pháp lý chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân. Cụ thể, Điều 3 quy định mọi người bệnh phải được tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng, không kỳ thị hay phân biệt đối xử.

Điều 10 của luật cũng nhấn mạnh quyền được tôn trọng danh dự, nhân phẩm, quyền bảo mật thông tin cá nhân và hồ sơ bệnh án. Người bệnh không thể bị ngược đãi, lạm dụng thể chất, tinh thần hay tình dục trong suốt quá trình khám chữa bệnh.

Ngoài ra, Điều 14 khẳng định người bệnh có quyền kiến nghị về bất cập, khó khăn trong quá trình điều trị và có quyền yêu cầu bồi thường khi xảy ra sai sót y khoa.

Người bệnh cần làm gì khi bị hành hung?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội, cho biết khi bị người khác hành hung, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín hoặc xâm phạm tài sản, công dân hoàn toàn có quyền làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan công an để được xem xét, giải quyết theo quy định.

TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội. Ảnh: LSCC.

Theo ông Cường, những chứng cứ như ghi âm, ghi hình trung thực, không bị chỉnh sửa, cắt ghép có giá trị pháp lý và có thể được xác định là chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng tiến hành xử lý vụ việc.

"Người dân có thể trình báo trực tiếp tại trụ sở công an xã, phường hoặc công an cấp tỉnh. Ngoài ra, có thể nộp đơn trình báo bằng văn bản. Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng sẽ thụ lý và xác minh theo quy định của pháp luật", luật sư Cường nói.

Trong quá trình giải quyết, nếu nạn nhân bị đe dọa, uy hiếp hoặc ép buộc rút đơn, cần tiếp tục lưu lại chứng cứ và báo cho cơ quan chức năng. Pháp luật nghiêm cấm hành vi trả thù, đe dọa người tố cáo, người tố giác tội phạm.

TS.LS Đặng Văn Cường nhấn mạnh pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mọi công dân, đồng thời bảo đảm quyền tố cáo, tố giác tội phạm. Khi bị xâm phạm, người dân hoàn toàn có quyền trình báo để cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm.

Ông cho rằng trong một xã hội thượng tôn pháp luật, những hành vi coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác cần phải được xử lý kịp thời, nghiêm khắc. Việc này không chỉ bảo vệ quyền lợi của nạn nhân mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Trong trường hợp người bệnh hoặc người sử dụng dịch vụ y tế cho rằng cơ sở khám chữa bệnh có hành vi vi phạm pháp luật, họ có quyền gửi đơn tố cáo đến thanh tra Sở Y tế, thanh tra Bộ Y tế hoặc người đứng đầu cơ sở y tế để được xem xét, giải quyết theo Luật Tố cáo.

"Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm, người bệnh có thể làm đơn trình báo đến cơ quan điều tra công an cấp tỉnh để được xử lý theo quy định pháp luật", Luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Song song với luật, Bộ Y tế triển khai tiếp nhận và xử lý phản ánh qua đường dây nóng 1900-9095, hoạt động 24/24 giờ. Tất cả ý kiến sẽ được cập nhật, xử lý trong 3-5 ngày làm việc, tùy mức độ. Tại TP.HCM, người dân có thể gọi ngay Sở Y tế qua số 0967.771.010 và 0989.401.155 hoặc phản ánh trên ứng dụng “Y tế trực tuyến”.