Vụ bắt chồng Đoàn Di Băng: Thu giữ nhiều máy móc sản xuất hàng giả

Công an Đồng Nai bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ và thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với 3 người, gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, cùng tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Theo điều tra, doanh nghiệp này do Đinh Văn Liên giữ chức Phó tổng giám đốc, nhưng thực tế là chủ sở hữu, đã hợp tác sản xuất sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại phường Chợ Lớn, quận 5, TP.HCM) do ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, làm Tổng giám đốc kiêm chủ sở hữu.

Công an Đồng Nai khám xét nơi ở của ông Nguyễn Quốc Vũ.

Khoảng tháng 1/2025, nhóm bị can đã sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Theo Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, sản phẩm có chỉ số chống nắng SPF 25,82, chỉ đạt 51,64% so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.

Khám xét tại các địa điểm liên quan, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình sản xuất và buôn bán sản phẩm giả.

Nguyễn Thị Tuyến, Phó tổng Giám đốc công ty, tham gia trực tiếp sản xuất, còn Nguyễn Quốc Vũ đảm nhận việc phân phối, tiêu thụ hàng hóa.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của cả ba bị can đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 7/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300 g) của 2 công ty trên, do vi phạm giới hạn vi sinh vật và chứa thành phần không đúng công bố.

Công ty VB Group là đơn vị sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki, do ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, làm người đại diện pháp luật và tổng giám đốc.