Vụ cha dượng bạo hành bé gái lớp 5: Đây không phải lần đầu trẻ bị đánh

Liên quan đến vụ cháu bé lớp 5 bị cha dượng bạo hành gây phẫn nộ, nhiều nguồn tin cho biết đây không phải là lần đầu, trước đó nạn nhân từng bị đối tượng này dùng dây điện đánh đập bầm tím người.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan điều tra, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu H.T.N.L. (SN 2015, con riêng của vợ). Không dừng lại đối tượng còn dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu phải nhập viện cấp cứu.

Hình ảnh cháu L. từng bị cha dượng bạo hành vào năm 2024.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Phan Viết Hiệp, Trưởng thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, cho biết gia đình Nguyễn Văn Nam đến thuê trọ tại thôn từ năm 2024, cách nhà bố mẹ đẻ chừng 3 km. Nam cùng chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê ở Sơn La) có 2 con chung, cháu H.T.N.L. là con riêng của chị Bình. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân tại một nhà máy giấy trên địa bàn xã Xuân Thành.

Ông Hiệp cho biết do sống xa nhà thuê của vợ chồng Nam, nên không rõ gia đình có mâu thuẫn gì và có thường xuyên đánh cháu bé hay không. Tuy nhiên, đây là lần thứ 2 địa phương nhận tin báo cháu L. bị bạo hành.

"Đợt đó vào giữa năm 2024, người cha dùng dây điện quất vào người cháu bé gây thương tích. Sau đó, Nam bị chính quyền địa phương, công an xã nhắc nhở, đồng thời viết bản cam kết không tái phạm", ông Hiệp nói và cho biết trận đánh trước, trên người cháu L. có nhiều vết bầm tím.

Ông Hiệp cho biết thêm, vào khoảng 7h ngày 19/10, ngay sau khi nhận được tin báo về việc cháu L. nghi bị cha dượng bạo hành, ông đã trực tiếp đến hiện trường. Khi đến nơi, cổng nhà trọ bị khóa chặt từ bên ngoài, cháu bé ở một mình trong nhà, liên tục kêu đau và bật khóc.

Cháu L. hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

"Cháu bé tự mở cửa sổ, gọi người dân nhờ giúp đỡ. Nếu không có hành động đó, có thể sẽ không ai phát hiện kịp để đưa cháu đi cấp cứu", ông Hiệp nói.

Vị trưởng thôn Phú Hòa cũng cho biết khi mở cửa phát hiện trên người cháu L. xuất hiện nhiều vết thương cả cũ lẫn mới. Đặc biệt ở vùng lưng, dù các vết cũ đã lành, nhưng vẫn để lại dấu tích rõ ràng. Còn riêng phần đầu chấn thương nghiêm trọng nên được người dân và chính quyền đưa đi cấp cứu.

"Thời điểm phát hiện để đưa cháu bé đi cấp cứu, gặp Nam tôi có hỏi sao đánh con như thế. Lúc đó Nam chỉ nói do lúc tối có uống bia rượu nên hành động vậy", ông Hiệp cho biết.

Thông tin thêm về vụ việc, lãnh đạo Trường Tiểu học Cổ Đạm, cho biết hiện sức khỏe cháu H.T.N.L.đã tạm thời ổn định, đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị thêm.

Vị lãnh đạo Trường Tiểu học Cổ Đạm cũng xác nhận việc bé L. từng bị cha dượng bạo hành bằng dây điện. Đó là vào năm 2024, khi cháu L. đến lớp thì được giáo viên phát hiện. Sau sự việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc và yêu cầu cha dượng viết cam kết không tái phạm.

Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra.

"Các giáo viên biết hoàn cảnh cháu L. nên thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cháu trong việc học", lãnh đạo Trường Tiểu học Cổ Đạm thông tin.

Liên quan đến vụ việc này, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nam khai nhận vào khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm để ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu. Không dừng lại đối tượng còn dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở nhà một mình. Sau đó nạn nhân kêu cứu qua cửa sổ, người dân phát hiện và báo chính quyền. Cháu L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện tại Nghệ An.

Còn đối tượng Nam sau đó đã bỏ trốn và bị bắt vào tối cùng ngày khi đang lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ.

Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi. Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.