Vụ cháy nhà xưởng: Đã bị xử phạt vì không chấp hành đình chỉ hoạt động

Vụ cháy công ty sản xuất ô ở đường Ngô Gia Tự (Hà Nội) vào tối 6/9, thiêu rụi 700 m2 nhà xưởng. Khu vực nhà xưởng này đã bị cơ quan công an đình chỉ hoạt động, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Tối 6/9, Công an TP Hà Nội có thông tin về vụ cháy nhà xưởng trên phố Ngô Gia Tự (Việt Hưng, Hà Nội). Theo đó, khoảng hơn 18h cùng ngày, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà xưởng nằm trong khuôn viên Nhà máy diêm Thống Nhất trên phố Ngô Gia Tự.

Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 1, 18, 19 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH với 8 xe chữa cháy cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất ô của Công ty cổ phần Olasen Việt Nam có diện tích khoảng 1.000 m2, được xây dựng kết cấu khung thép, tường gạch, mái tôn, cao 1 tầng.

Lúc này, đám cháy đã phát triển lớn, có nguy cơ cháy lan ra toàn bộ nhà xưởng và các nhà dân lân cận, chất cháy chủ yếu là vải, nhựa, bìa carton.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương khai thác nguồn nước, triển khai các mũi tấn công khoanh vùng, ngăn cháy lan. Cùng với đó, phối hợp chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ và xe téc nước để cung cấp nước chữa cháy. Qua đó, mở lối cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận tổ chức dập tắt đám cháy.

Cột khói đen cuồn cuộn bốc lên tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cơ bản dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định diện tích đám cháy khoảng 700 m2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ được hơn 300 m2 nhà xưởng và nhiều nhà dân lân cận. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

Theo Công an TP Hà Nội, khu vực nhà xưởng đã bị cơ quan công an đình chỉ hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.