Vụ chồng bắt quả tang vợ ngoại tình trên xe BMW viral MXH

Jason Wong, người chồng đến từ Malaysia, đang gây sốt mạng xã hội khi vạch trần chuyện vợ ngoại tình thông qua loạt video.

Wong tung clip bóc phốt vợ ngoại tình với bác sĩ đã có vợ.

Tờ WeirdKaya đưa tin Wong đã bắt gặp người vợ kết hôn 10 năm của mình ngoại tình với một bác sĩ trên chiếc xe hiệu BMW.

Các video, dài khoảng 3 phút, quay cảnh bên trong một chiếc ôtô, người phụ nữ ngồi đang cùng một người đàn ông mặc đồng phục y tế.

Bài đăng của Wong được tải lên Facebook vào ngày 24/8 đã thu hút hơn 9.700 bình luận và 34.000 lượt chia sẻ. Người chồng cho biết cảm thấy điều bất thường khi vợ thường xuyên tìm lý do ra khỏi nhà. Anh sốc khi phát hiện vợ đang ngoại tình với một bác sĩ, cũng đã có vợ.

Trong video lan truyền, Wong lớn tiếng hỏi nam bác sĩ tại sao lại làm như vậy và anh ta có biết người phụ nữ này đã có chồng con hay không. Người đàn ông kia liền nói rằng Wong không được chạm vào người phụ nữ vì hai người đã ly hôn.

"Chúng tôi ly hôn lúc nào? Có phải trên giấy tờ không?", Wong hỏi ngược lại.

Wong cho biết anh luôn "ủng hộ vợ trong những thời điểm khó khăn" và không bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Cuối bài đăng, người chồng nói rằng "chọn sống vì bản thân và các con", và rằng "bạn không mất đi lòng tự trọng của mình khi đưa ra lựa chọn khó khăn là buông tay một người không trân trọng bạn".

Wong nhấn mạnh ngoại tình là một sự lựa chọn chứ không phải là sai lầm, và bày tỏ hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và các con, dù cuộc hôn nhân 10 năm của anh đã kết thúc. Trong bài đăng của mình, anh còn đăng một bức ảnh trông giống như hồ sơ để ly hôn.