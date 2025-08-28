Vụ 'cô gái MMA' hạ gục thanh niên xăm trổ hé lộ sức mạnh võ tổng hợp

Theo chuyên gia, MMA không chỉ giúp tự vệ mà còn rèn luyện toàn thân, tăng sức mạnh, sự linh hoạt, cải thiện sức bền và khả năng phối hợp cơ thể.

Hoàng Hằng trong buổi tập MMA. Ảnh: NVCC.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trong hầm để xe chung cư. Một thanh niên xăm trổ bất ngờ gây sự, đánh vào mặt cô gái. Khi được mọi người can ngăn, nạn nhân định rời đi thì người đàn ông tiếp tục chửi bới, khiêu khích.

Tình huống nhanh chóng căng thẳng, cả hai lao vào ẩu đả. Bất ngờ, sau vài đòn phản công chính xác của cô gái, nam thanh niên nằm gục, không thể đáp trả.

Nhân vật chính trong clip là Hoàng Hằng (28 tuổi, Hà Nội). Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hằng cho biết cô là thành viên CLB Vietnam Top Team, luyện cả MMA (võ tổng hợp). "Tôi tập luyện chỉ để rèn sức khỏe, không có ý định thi đấu chuyên nghiệp. Ngoài võ thuật, công việc chính của tôi vẫn là nhân viên văn phòng", Hằng nói.

Từ câu chuyện này, nhiều người bày tỏ sự tò mò về môn võ MMA - được xem là hiệu quả trong tự vệ thực chiến.

Môn thể thao vừa khốc liệt vừa toàn diện cho sức khỏe

Nếu boxing nổi tiếng với những cú đấm uy lực, judo gắn liền với các đòn vật, thì MMA (Mixed Martial Arts - võ thuật tổng hợp) được xem là sự giao thoa tinh hoa của nhiều môn võ trên thế giới.

Ông Hoàng Duy, Giám đốc Trung tâm võ thuật tổng hợp Vietnam Top Team, cho biết MMA là môn đối kháng toàn diện, nơi võ sĩ có thể sử dụng nhiều kỹ thuật chiến đấu khác nhau như đấm, đá, vật, khóa siết… để hạ gục đối thủ. Chính tính chất "tự do" trong việc sử dụng đòn thế khiến MMA trở thành một trong những môn võ thực tế, khốc liệt và hiệu quả.

Không giống các môn võ truyền thống thường bị ràng buộc bởi quy tắc cố định, MMA cho phép võ sĩ tận dụng mọi kỹ thuật hợp lệ miễn là không vi phạm luật thi đấu. Cũng nhờ đó, môn võ này nhanh chóng phát triển trên toàn cầu, đặc biệt thông qua các giải đấu đình đám như UFC (Ultimate Fighting Championship), ONE Championship…

Bị người đàn ông lạ mặt xúc phạm và tấn công vô cớ chỉ vì mặc bra thể thao, Hoàng Hằng phản kháng quyết liệt. Ảnh cắt từ clip.

Không chỉ là công cụ tự vệ, MMA còn mang lại nhiều giá trị sức khỏe, thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, cho biết MMA giúp người tập rèn luyện toàn thân.

Các động tác kết hợp đấm, đá, khóa siết và vật không chỉ tăng sức mạnh cơ bắp, sự linh hoạt, mà còn cải thiện sức bền và khả năng phối hợp cơ thể.

Theo bác sĩ Mạnh, một buổi tập MMA cường độ cao có thể đốt cháy từ 600 đến 1.000 calo, vì vậy nhiều phụ nữ chọn đây như phương pháp giảm cân hiệu quả. Đồng thời, MMA cũng hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện chức năng hô hấp và nâng cao sức bền tim phổi.

Không dừng lại ở lợi ích thể chất, MMA còn giúp rèn bản lĩnh. Việc đối kháng, phản đòn tạo cảm giác hứng khởi, giúp giải tỏa căng thẳng, giảm stress sau những giờ làm việc áp lực. "MMA không chỉ là môn thể thao đối kháng mà còn là cách xây dựng tinh thần thép, ý chí kiên trì và kỹ năng sống thực tế cho mỗi người", bác sĩ Mạnh nhận định.

Lưu ý khi tập luyện

Với phụ nữ, tập MMA không chỉ dừng lại ở việc giữ dáng hay giảm cân, mà còn mang lại sự tự tin khi biết cách ứng phó trong những tình huống nguy hiểm. Cảm giác an toàn này khiến nhiều chị em tìm đến MMA như một lựa chọn vừa rèn luyện sức khỏe, vừa trang bị kỹ năng tự vệ.

Tuy nhiên, MMA là môn thể thao có tính đối kháng cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bác sĩ Mạnh khuyến cáo người tập nên kiểm tra sức khỏe tim mạch trước khi bắt đầu. Những người mắc bệnh hở van tim, hen phế quản hoặc các bệnh lý mạn tính khác không nên tham gia tập luyện cường độ nặng.

Trong quá trình tập, cơ thể thường mất nhiều nước và dễ rối loạn điện giải. Vì vậy, cần bổ sung đầy đủ nước, dinh dưỡng và khởi động kỹ trước mỗi buổi tập để hạn chế chấn thương như bong gân, trật khớp. “Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy dừng lại, đừng cố gắng gượng ép cơ thể”, bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.