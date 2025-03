Vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh: Nạn nhân chứng minh nguồn gốc tiền

Bà P.T.M.L. (43 tuổi, ngụ Quận 3, TP.HCM) nộp một số hóa đơn, chứng từ liên quan để chứng minh nguồn gốc số tiền hơn 2 triệu USD.

Liên quan đến vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây Ninh, nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho hay số tiền tang vật được cơ quan chức năng tạm giữ để giám định và chuyển vào Kho bạc Nhà nước theo đúng quy trình tố tụng.

Bà P.T.M.L. (43 tuổi, ngụ Quận 3, TP.HCM) đã nộp một số hóa đơn, chứng từ liên quan để chứng minh nguồn gốc số tiền trên.

Bà L. quen biết với bà H. (mẹ của Phạm Lý Phương, trú tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). "Bà L. đưa tiền cho bà H. - mẹ của Phương để chuyển tiền. Tức trong thời gian này, bà H. quản lý số tiền trên", nguồn tin nói.

Sau đó, Phương biết mẹ mình vừa nhận khoản tiền lớn, nên bàn bạc với đồng bọn giả làm cảnh sát để chiếm đoạt.

Phạm Lý Phương tại cơ quan điều tra.

Chiều 10/3, cả nhóm đi ôtô đến nhà Phương, tự xưng là công an và kiểm tra nguồn gốc ngoại tệ rồi thu giữ số tiền hơn 2,2 triệu USD rồi lên xe bỏ đi.

Ngày 15/3, công an truy xét bắt giữ Lê Nguyên Bình (SN 1988, trú tại phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) ở khách sạn Ren Hotel (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội), đồng thời thu giữ tang vật gần 2 triệu USD .

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với các tội danh Cướp tài sản và Che giấu tội phạm.

Đến ngày 20/3, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục khởi tố bị can, bắt giam Phạm Lý Phương về tội Cướp tài sản và Lê Nguyên Bình về tội Che giấu tội phạm.

Hình ảnh nhóm cướp mang các vali chứa tiền khi chạy trốn.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm: Đào Xuân Lộc (SN 1991, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ Bình Định).

Trưa 24/3, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ba kẻ truy nã đặc biệt này.

Đáng chú ý, nhóm nghi phạm này đều có tiền án, tiền sự, từng sinh sống ở Campuchia và có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng.

Vì vậy, sau khi xác định được hướng di chuyển, Cục C02 lập tức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an 13 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Ninh và Gia Lai.

Trong quá trình trốn chạy, chúng liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, ban đầu hướng ra phía Bắc nhằm tẩu tán tài sản, sau đó bất ngờ đổi hướng về miền Trung với ý định vượt biên sang Lào hoặc Campuchia.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động để truy xét, theo dấu vết, bắt giữ nhóm tội phạm.