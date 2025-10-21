Vụ đại gia thủy sản bị cáo buộc hủy hoại tài sản: Có kết quả giám định

Liên quan vụ nữ "đại gia" thủy sản ở Cà Mau bị cáo buộc hủy hoại tài sản người khác, sau khi giám định lại, số tiền thiệt hại trong vụ án thay đổi từ 23 triệu lên 35,7 triệu đồng.

Ngày 21/10, nguồn tin của PV Tiền Phong, Viện KSND khu vực 1, tỉnh Cà Mau đã ban hành cáo trạng đối với bà Âu Ngọc Vững (57 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), bị cáo buộc hủy hoại tài sản người khác. Bà Vững được biết đến là "đại gia" thủy sản có tiếng ở tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ.

Cáo trạng mới vẫn giữ quan điểm truy tố bà Âu Ngọc Vững về hành vi "hủy hoại tài sản". Tuy nhiên, số tiền thiệt hại trong vụ án này đã thay đổi, từ 23 triệu đồng ở cáo trạng trước, nay lên 35,7 triệu đồng.

Theo dự kiến, TAND khu vực 1 (tỉnh Cà Mau) sẽ đưa vụ án ra xét xử lại vào ngày 31/10.

Bà Âu Ngọc Vững tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 6.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, tháng 11/2023, bà Vững bị Viện KSND TP Cà Mau cũ truy tố hành vi "hủy hoại tài sản" vì tự ý chặt cây, phá đường lát gạch của người khác trên đất tranh chấp, ước tài sản bị phá hơn 23 triệu đồng.

Trải qua 2 phiên tòa vào tháng 4, 6/2024, TAND TP Cà Mau cũ đã 2 lần trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan, làm rõ thêm những căn cứ xác định giá trị tài sản, giá trị thiệt hại.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau (cũ) cũng đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra, do hết hạn điều tra nhưng chưa có kết quả định giá tài sản bị phá.

Đến tháng 6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra đối với bà Âu Ngọc Vững.