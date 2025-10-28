Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Ngọc Hà xuất hiện tại tòa

Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà đã tới khách sạn Pullman (Hà Nội) đánh bạc với số tiền hơn 2.618 USD.

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Trong số 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc", có cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ Hồ Đại Dũng; Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ); Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ)…

Trong đó, bị cáo Vũ Ngọc Hà (SN 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP.HCM) là ca sĩ, trình độ học vấn 12/12. Bị cáo có vợ là T.N.H.V. (SN 1958).

Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà vào ngày 15/4/2022 mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18/5/2024, đã đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc hơn 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD .

Bị cáo Vũ Ngọc Hà. Ảnh: Xuân Hưởng.

Liên quan đến vụ án đánh bạc tại Pullman, bị cáo Nguyễn Văn Hùng (Nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh) bị cáo buộc đánh bạc 81 lần dưới tên "Mr Hank". Số tiền Hùng chi đánh bạc hơn 532.000 USD , trong đó lần chơi nhiều nhất hơn 52.000 USD . Một bị can khác cũng từng làm việc tại tập đoàn này đánh bạc 45 lần dưới tên "Mr Sancho", chơi tổng số tiền gần 59.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng ). Trong đó, lần nhiều nhất là 7.603 USD (hơn 183 triệu đồng).

Bị cáo Nguyễn Hữu Liêm (nghề nghiệp luật sư) đánh bạc với tên “MR FRANK”, chi hơn 72.000 USD chơi 11 lần, thua gần 9.000 USD .

Đáng chú ý, trong số các con bạc bị truy tố còn có cả bác sĩ, nhà giáo, công chức địa phương... Điển hình, bị cáo Tạ Quốc Thịnh (nguyên phó hiệu trưởng Trường đại học Hùng Vương, Phú Thọ) mở thẻ với tên "MR JOHN" đánh bạc 53 lần, tổng số tiền hơn 137.000 USD , thua 46.000 USD .

Tại tòa, chủ tọa cho biết trong 141 bị cáo, chỉ có 134 người đến tòa theo triệu tập vì có 2 người vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã. Ngoài ra, 5 bị cáo xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu, trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng.