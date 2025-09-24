Vụ đánh thai phụ và hỏi 'biết tao là ai không?': Đối tượng khai nhận

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ mang thai bị một thanh niên hành hung như Báo CAND đã thông tin, Thượng tá Nguyễn Chí Thi, Trưởng Công an phường Tuy Hòa (Đắk Lắk), cho biết bước đầu xác minh, làm rõ hành tung đối tượng này.

Theo đó, từ tường trình của nạn nhân cùng với thông tin của nhân chứng, kết hợp những hình ảnh thu thập được sau khi trích xuất một số camera an ninh, Công an phường Tuy Hòa đã xác định đối tượng hành xử bằng chân tay đối với người phụ nữ mang thai trong clip lan truyền trên mạng xã hội là Trần Triệu Quí (SN 2000, trú ở khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng Trần Triệu Quí tại Công an phường Tuy Hòa.

Trước đó, vào khoảng 2h12 ngày 21/9, Trần Triệu Quí đến quán tạp hóa gần Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, nằm phía đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố Ninh Tịnh 4, phường Tuy Hòa để mua mì gói. Khi chủ quán là chị Lê Thị Kim N (SN 1990, trú ở khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến) báo giá 3 gói mì nhãn hiệu Omachi 30.000 đồng, Quí chê mắc thì chị N giải thích, rồi nói "Ông không lấy thì thôi, không lẽ tôi ép ông lấy".

Ngay lập tức, Quí đã lớn tiếng đe dọa, chửi mắng thô tục, thách thức rồi dùng tay, chân đánh, đạp vào người chị N. Mặc cho người mẹ của thai phụ can ngăn, năn nỉ, Quí vẫn hung hăng, xô đẩy, chỉ tay, ném dép về phía thai phụ rồi đe dọa, thách thức: "Tao đâm dao vô họng mầy luôn giờ", "Mầy biết tao là ai không?", "Mầy báo Công an đi"…

Trần Triệu Quí tại thời điểm đến quán tạp hóa của chị Lê Thị Kim N. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau khi bị hành hung, lo ngại thai nhi ảnh hưởng, sáng 21/9, chị N đã nhập viện tại Khoa điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để theo dõi sức khỏe và thai nhi 17 tuần tuổi.

Đối với Trần Triệu Quí, sau khi bị triệu tập đến Công an phường Tuy Hòa, đã khai nhận những hành vi vi phạm pháp luật như trong clip đăng tải trên mạng xã hội.

"Công an phường đang tiếp tục ghi lời khai của đối tượng gây ra vụ việc cùng các nạn nhân, nhân chứng liên quan để có căn cứ xử lý theo đúng quy đinh pháp luật", Thượng tá Nguyễn Chí Thi cho biết thêm.