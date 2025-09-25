Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vụ đột kích các tụ điểm 'bay lắc' ở Gia Lai: Khởi tố 84 đối tượng

  • Thứ năm, 25/9/2025 07:31 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt 150 đối tượng trong vụ án liên quan đến ma túy được cơ quan Công an triệt phá.

Trong số các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 84 đối tượng về các tội danh liên quan ma túy. Đối với các đối tượng còn lại, Công an tỉnh Gia Lai đã lập hồ sơ xử lý hành chính, giao về cho Công an các xã, phường để quản lý, giáo dục.

Đáng kể nhất, trong số các đối tượng bị khởi tố có Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Đây là đối tượng được biết đến với vai trò chủ tụ điểm tổ chức "bay lắc" bị cơ quan Công an triệt phá.

Tu diem bay lac, Gia Lai anh 1
Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ các đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 1h ngày 15/9, Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm "bay lắc" trên địa bàn phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Hơn 300 CBCS, điều tra viên cùng trang thiết bị nghiệp vụ đã đồng loạt đột kích kiểm tra nhiều tụ điểm "bay lắc" tại phường Diên Hồng. Tại đây, cơ quan Công an đã bắt giữ 148 người (56 nữ, 92 nam) có tuổi đời còn rất trẻ đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy, thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp như khay (ketamin), kẹo (MDMA)…

Tu diem bay lac, Gia Lai anh 2

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn thu giữ súng, đạn và còng số 8.

Các tụ điểm trên đăng ký loại hình kinh doanh karaoke, nhưng phòng hát đã cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thêm giường nệm, sô pha, đèn nháy, loa cỡ lớn… để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các "dân chơi". Đồng thời, chủ các quán cũng lắp thêm nhiều camera, cửa bảo vệ nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Công an bắt giữ thêm 2 đối tượng là chủ quán, quản lý quán karaoke liên quan đến vụ việc. Đồng thời, Công an tỉnh Gia Lai còn phát hiện, thu giữ một số súng, đạn, còng số 8 được các đối tượng cất giấu, ngụy trang tinh vi trong xe ô tô…

Hiện vụ việc được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/vu-dot-kich-cac-tu-diem-bay-lac-o-gia-lai-khoi-to-84-doi-tuong-i782385/

Chí Hào/Công an Nhân dân

  • Gia Lai

    Gia Lai
    • Diện tích: 15.536,9 km²
    • Dân số: 1.359.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 59
    • Biển số xe: 81

