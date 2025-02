Vụ du khách rơi xuống chợ nổi Cái Răng: Gần 100 người trên bè

Dừng hoạt động điểm nghỉ chân có du khách ngã tại chợ nổi Cái Răng

Liên quan vụ du khách rơi xuống sông ở chợ nổi Cái Răng, cơ quan chức năng TP Cần Thơ đã tạm dừng hoạt động cơ sở điểm dừng chân Khởi My do "không đảm bảo an toàn cho du khách".