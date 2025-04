Vụ Hằng Du Mục bị bắt: Danh tiếng không phải là 'tấm khiên' bảo vệ

Luật sư khuyên các bạn trẻ nổi tiếng trên mạng cần thận trọng đánh giá tính pháp lý với mỗi dự án. Dù họ nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhưng không thể đứng ngoài vòng pháp luật.

Bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 3/4 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs để điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở của: Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs - thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị em rọt); Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT Công ty); Lê Tuấn Linh (Giám đốc); Lê Thành Công (thành viên HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt) và Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia life) để điều tra tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng", theo Điều 193, 198 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên livestream nhiều phiên trên mạng xã hội, quảng cáo về sản phẩm kẹo rau củ Kera do Công ty CER (tại TP Thủ Đức, TP.HCM) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024.

Do quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm, Quang Linh và Hằng Du Mục bị phạt mỗi người 70 triệu đồng, buộc phải cải chính thông tin; Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng bị phạt 25 triệu đồng.

Quang Linh (bên phải ngoài cùng), Hằng Du Mục (thứ 2 từ trái sang).

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng xác định việc sản phẩm kẹo rau củ Kera quảng cáo sai sự thật "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" trên các nền tảng mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng nên đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đăk Lăk, Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh các hành vi vi phạm.

Hiện, công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp cho hay với 2 tội danh bị khởi tố, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và những người liên quan có thể đối diện với mức án rất nghiêm khắc (khung hình phạt cao nhất tới tù chung thân đối với tội sản xuất hàng giả là thực phẩm và 5 năm tù đối với tội lừa dối khách hàng).

Qua vụ việc đáng tiếc này, luật sư Hoàng Trọng Giáp khuyên tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, những người nổi tiếng trên mạng cần thận trọng đánh giá tính pháp lý với mỗi dự án, sản phẩm, dịch vụ, mỗi thương vụ kinh doanh mà mình tham gia. Bởi họ là những người có sức ảnh hưởng, thu hút sự chú ý rộng rãi, rất lớn đến người tiêu dùng, họ cần xác định rằng ngoài việc kinh doanh thì họ còn có sứ mệnh truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cho giới trẻ, cho xã hội.

Nếu họ không thận trọng với hành vi, lời nói của mình sẽ vô tình tác động tiêu cực cho xã hội. Thậm chí, chính bản thân họ sẽ gặp phải những rắc rối pháp lý như trường hợp của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục.

Luật sư Lê Hồng Hiển đánh giá vụ Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị khởi tố về 2 tội không chỉ gây chấn động mạng xã hội, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn "khi một người nổi tiếng, từng lan tỏa hình ảnh đẹp, tử tế, lại bị cáo buộc tiếp tay cho hành vi gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng thì chúng ta nên nhìn nhận điều đó ra sao?".

Theo luật sư Hiển, đây không còn là "kinh doanh sai phạm", đã là hành vi phạm tội hình sự sẽ bị xử lý nghiêm minh.

"Người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhưng không có quyền đứng ngoài pháp luật. Danh tiếng không phải là "tấm khiên" bảo vệ trước những hậu quả hình sự. Ngược lại, chính sự nổi tiếng đôi khi lại khiến hành vi sai phạm gây hậu quả xã hội nghiêm trọng hơn, niềm tin trong công chúng bị phản bội. Tôi thấy tiếc cho một hình ảnh từng "rất đẹp" nhưng cũng tin rằng pháp luật là ranh giới cuối cùng của mọi sự tử tế, bước qua nó không ai tránh khỏi trách nhiệm", luật sư Hiển bày tỏ.